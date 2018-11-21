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"Черная пятница" в Витебске. Куда пойти, что купить, где сколько сэкономить

22.11.2018 10:32 — Разное | Tut.by  
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Узнали для вас, какие скидки, акции и распродажи готовят витебские магазины в «Черную пятницу», 23 ноября, а также в ближайший уикенд.

Торговый центр «Корона» приглашает на скидки до 60%. В акции участвуют: магазины одежды Benetton, Denim Club (скидки до 50%), Tom Tailor (до 40%), ювелирные магазины «Царское золото» и «Золотая мечта» (до 60%), магазин спортивного питания VPLAB (до 30%), фирменный центр Velcom (скидка 50% на тарифный план «Удобный»). Подробнее — тут.

В ТРЦ «ТриО» скидки обещают не только в «Черную пятницу». Многие магазины также предоставят дополнительные скидки в субботу и воскресенье. А 23 ноября, к примеру, в Kari предлагают скидки до 70%, в магазине «Брестского чулочного комбината» — до 40%, в O’STIN — до 50%.

Подробнее скидки в разных торговых точках в «ТриО» изучайте здесь.

В «Евроопте» 23 ноября скидки до 60% на более чем 500 товаров. Среди них — продукты, бытовая химия, товары для дома, детей и т.д.

В «Рублевском» 22 и 23 ноября — скидки до 50%.

Магазин парфюмерии и косметики «Магия» объявил 23−25 ноября скидки в размере 40% на все средства по уходу за волосами.

С 22 по 25 ноября в некоторых витебских магазинах также пройдет «Единый день скидок», сообщает горисполком.

В универмаге акция состоится в пятницу, 23 ноября, в магазинах торговой сети «8 Марта» — с четверга по субботу: 22, 23 и 24 ноября.

Ряд торговых объектов приглашает на «Единый день скидок» в уикенд 24−25 ноября. Цены на некоторые непродовольственные товары в эти дни снизят в магазинах сетей «Витебсккнига», «Витебский Хозторг», «Алексей», «Вулкан», «Витебсктекстильторг», «Игрушка-ТД «Витпласт», а также в фирменных точках предприятий «Витебские ковры», «Знамя индустриализации», «Світанак», «Лента», «Полесье», «Оршанский льнокомбинат», «Витебский меховой комбинат» и других.

 
 
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