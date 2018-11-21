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Как организации усилить конкурентное преимущество на рынке труда?
Многие белорусские предприятия и организации уже оценили преимущества
Система налоговых льгот и преференций
Действует как для нанимателя, заключившего договор ДМС на срок не менее года, так и для самих работников:
Сокращаются потери рабочего времени персонала
Страховая организация берет на себя решение всех вопросов по организации оказания медицинской помощи.
Одновременно с услугой по ДМС сотрудник получает и качественный сервис:
В страховой полис входят следующие виды медицинских услуг:
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Как предприятию усилить конкурентное преимущество на рынке труда? Как повысить престижность предприятия для сотрудников?
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