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Как организации усилить конкурентное преимущество на рынке труда?

22.11.2018 10:14 — Разное | Myfin  
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Как организации усилить конкурентное преимущество на рынке труда?
Как организации усилить конкурентное преимущество на рынке труда?

Многие белорусские предприятия и организации уже оценили преимущества программы корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС) от УСП «БелВЭБ Страхование».

Система налоговых льгот и преференций

Действует как для нанимателя, заключившего договор ДМС на срок не менее года, так и для самих работников:

  • ежемесячные страховые взносы в размере двух базовых величин на одного работника включаются в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении;
  • на сумму страховых взносов не начисляются взносы в Фонд социальной защиты населения и отчисления по обязательному страхованию нанимателем от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
  • страховые платежи по договорам ДМС в пользу работников не отражаются в составе фонда заработной платы;
  • доходы работников в виде оплаты нанимателем страховых услуг освобождаются от налогообложения;
  • выплаты страхового возмещения не облагаются подоходным налогом.

Сокращаются потери рабочего времени персонала

Страховая организация берет на себя решение всех вопросов по организации оказания медицинской помощи.

Одновременно с услугой по ДМС сотрудник получает и качественный сервис:

  • Путь к нужному специалисту будет максимально коротким и без очередей: пациент приходит на прием в строго оговоренное время.
  • Служба сопровождения представлена врачами, обладающими большим опытом работы.
  • Обратная связь с клиентами в кратчайшие сроки с использованием всех современных каналов коммуникации.
  • В списке партнеров – ведущие государственные и коммерческие учреждения здравоохранения, республиканские научно-практические центры, профильные кафедры БГМУ и БелМАПО.

В страховой полис входят следующие виды медицинских услуг:

 
 
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Как предприятию усилить конкурентное преимущество на рынке труда? Как повысить престижность предприятия для сотрудников?
 
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