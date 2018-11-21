

Как организации усилить конкурентное преимущество на рынке труда?

Многие белорусские предприятия и организации уже оценили преимущества программы корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС) от УСП «БелВЭБ Страхование».

Система налоговых льгот и преференций

Действует как для нанимателя, заключившего договор ДМС на срок не менее года, так и для самих работников:

ежемесячные страховые взносы в размере двух базовых величин на одного работника включаются в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении;

на сумму страховых взносов не начисляются взносы в Фонд социальной защиты населения и отчисления по обязательному страхованию нанимателем от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

страховые платежи по договорам ДМС в пользу работников не отражаются в составе фонда заработной платы;

доходы работников в виде оплаты нанимателем страховых услуг освобождаются от налогообложения;

выплаты страхового возмещения не облагаются подоходным налогом.

Сокращаются потери рабочего времени персонала

Страховая организация берет на себя решение всех вопросов по организации оказания медицинской помощи.

Одновременно с услугой по ДМС сотрудник получает и качественный сервис:

Путь к нужному специалисту будет максимально коротким и без очередей: пациент приходит на прием в строго оговоренное время.

Служба сопровождения представлена врачами, обладающими большим опытом работы.

Обратная связь с клиентами в кратчайшие сроки с использованием всех современных каналов коммуникации.

В списке партнеров – ведущие государственные и коммерческие учреждения здравоохранения, республиканские научно-практические центры, профильные кафедры БГМУ и БелМАПО.

В страховой полис входят следующие виды медицинских услуг: