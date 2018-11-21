На кого нужно работать в России, чтобы стать долларовым миллионером?

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Forbes составил рейтинг российских наемных менеджером-миллионеров. Причем у первых пяти фигурантов рейтинга директоров-капиталистов есть вполне реальный шанс стать миллиардерами.

В списке Forbes 20 участников - это руководители, которые владеют акциями своих компаний. Пакеты участников рейтинга не превышают 10% уставного капитала. Общая оценка пакетов всех 20 директоров —3,4 млрд долларов. Порог входа в рейтинг — 4,2 млн долларов.

На первом месте топ-20 - бывший президент холдинга «Сибур», зампредседателя совета директоров Александр Дюков, его акции стоят 729 млн долларов.

Участников рейтинга можно поделить на четыре группы. В первой 12 человек, которые работают на миллиардеров из списка Forbes. Вторая по численности группа — сооснователи: Сергей Мальцев (Globaltrans), Дмитрий Гусев (Совкомбанк), Дмитрий Гришин (Mail.ru) и Виктор Герасименко («Куйбышевазот»). Три человека руководят гос­компаниями: Игорь Сечин («Роснефть»), Сергей Когогин («Камаз»), Сергей Иванов («Алроса»). Младший сын бывшего министра обороны, члена совета безопасности России Сергей Иванов вошел в наш рейтинг впервые. Один, Ян Дюннинг, возглавляет компанию с акционерами-иностранцами — «Ленту».

Миллиардеров, чьи менеджеры оказались в списке, всего восемь — Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов, Вадим Мошкович, братья Саркисовы, Александр Несис и Владимир Евтушенков. Михельсон, Мельниченко и Несис «привели» в список по два человека: Александра Дюкова и Дмитрия Конова («Сибур»), Дмитрия Стрежнева («Еврохим») и Владимира Рашевского (СУЭК), Виталия Несиса (Polymetal) и Романа Савушкина (НПК ОВК).

На Евтушенкова работают трое участников списка: Михаил Шамолин (АФК «Система»), Сергей Боев (РТИ) и Владимир Чирахов («Детский мир»), в сумме их пакеты оцениваются в 35 млн долларов. Меньше всех повезло Шамолину: за пять лет акции «Системы» упали в 13 раз, его пакет стоит сегодня лишь 4,2 млн долларов. Это никак не вина руководителя — акции холдинга упали из-за потери «Башнефти».