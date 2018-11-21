Голоса любят тишину?

Кто не знает выражения: «Деньги любят счет!»? А еще они любят тишину, чтобы никто не мешал их подсчитывать. Это полностью соответствует западной традиции, где все делается в тайне, тишине, еще лучше – в потемках. Так, на всякий пожарный случай.

И самый неприличный вопрос, который вы можете задать человеку на Западе, не будет касаться ни его политических убеждений, ни его семейного положения, ни его сексуальной ориентации, а будет звучать так: «Сколько вы зарабатываете?» Неприлично, во-первых, потому, что там не зарабатывают, а копят капитал, пусть даже самый маленький. А во-вторых и в-главных, какое ваше дело у кого сколько денег?!

Может, это и верно, тайна частной собственности, как-никак, а на Западе ее блюдут ревностно. Ну а что, если разговор вдруг пойдет об общественном, например, о демократии или выборах?

И тут вы обнаружите удивительную вещь. Оказывается, на Западе любят в полутемноте подсчитывать не только деньги, но и голоса избирателей!

Знаменитая БДИПЧ, международные наблюдатели, зарубежное признание, то есть все то, что годами навязывается нам как неоспоримая догма и вершина демократии при проведении любых выборов, все это, оказывается, не для Запада! То есть там это не нужно по определению!

И знаете почему? Потому что там привыкли подсчитывать голоса избирателей, как и деньги, в полной тишине, уединении и тайне. Потому что, как и деньги, власть, которую им дает избиратель, то есть народ, местные политики давно уже обратили в свою частную собственность! А тайна частной собственности на Западе неприкосновенна и священна, помните? Какие тут могут наблюдатели? Какая такая огласка?

Игра в тайну с подсчетом голосов, например, в альма-матер мировой демократии, в Соединенных Штатах, доходит до смешного. По этому поводу иронизирует уже сам президент Америки Дональд Трамп. Он предложил «обвинить русских» в ответ на идею пересчитать голоса на последних выборах в конгресс в вечно отстающей Флориде. Почему «вечно»? Да потому, что со времен президента Буша-младшего там все время происходят с голосами какие-то казусы – то их никак не посчитают, то их надо пересчитывать, а то и вовсе находят в них «фальсификат», но потом решают ни в чем не разбираться и спускают ситуацию на тормозах.

Вот и теперь поводом для высочайшей иронии послужила ситуация с подсчетом голосов в Джорджии и Флориде, где проигрывающие демократы не согласились с итогами голосования и «находят» новые голоса в свою поддержку. Президент США Дональд Трамп прокомментировал проблемы с подсчетом голосов на выборах во Флориде и Джорджии, где демократы не соглашаются с результатами голосования и намерены добиться пересчета. Американский лидер иронично посоветовал обвинить в сложившейся ситуации Россию. «То есть они только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, хотя выборы были во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента Путина немедленно извиниться!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Сами понимаете, какие могут быть иностранные наблюдатели при таком избирательном бардаке?! Вот в США никогда и не пускают ни наших, никаких других наблюдателей на свои выборы. А зачем? «У нас и так все хорошо, – говорят они, – причем настолько, что смеется сам американский президент». Правда, сквозь слезы.

Ну, уж если такое говорит и творит «Старший брат» всех «демократий», то что требовать от «младших братьев»? Да с них взятки и вовсе гладки – например, в Польше.

Поляки ведь во всем берут пример с американцев. Они тоже любят поучать демократии и выборным ценностям своих ближайших соседей. Нет, конечно, не тех, что расположены на западе, а, значит, ближе к светочу этой самой «мировой демократии», а только тех, кто расположен восточнее. Так уже географически вышло.

А уж с этой точки зрения, как ни крути, но белорусы оказались ближе всех к полякам. И поэтому нам-то первым и достаются все их «советы», «поучения», «наставления» и «нотации» по поводу того, как нужно проводить выборы. А, главное, для чего и почему. Но годятся ли сами поляки в учителя подобного рода?

Вот как проходили там последние выборы в органы местного самоуправления. Лишь перечислим некоторые из общеизвестных фактов. Так, Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши приняла решение продлить голосование на выборах из-за большого наплыва избирателей на участки не где-нибудь, а в столице. В Варшаве избирательные участки должны были закрыться в воскресенье в 21:00 по местному времени, а закрылись на час позже. Это само по себе не есть «хорошо», ибо говорит о слабой организации процесса. Вот как оправдывалась ГИК Польши. «В связи с сообщениями, что, в частности, в Варшаве еще много желающих проголосовать, очереди на улицах, мы приняли решение дать всем желающим возможность проголосовать, – сказал журналистам глава ГИК Войцех Гермелинский. – Все избиратели, которые пришли к избирательным участкам до 21:00, но не смогли войти из-за больших очередей [в частности, такая ситуация сложилась на семи участках в Варшаве] получат бюллетени и смогут проголосовать».

Ну, это еще полбеды. Главное нарушение, причем со стороны самой избирательной комиссии, состоит в том, что несмотря на продление работы участков, режим тишины был отменен, и СМИ смогли представить данные экзит-поллов. А это значит нарушение избирательного закона самой Польши! И кем? Официальным органом, ответственным за демократичность и прозрачность выборов!

Если такое творилось в столице, то что же могло происходить на местах? Вот что свидетельствует один из белорусских журналистов, которому «посчастливилось» – конечно, не в качестве международных наблюдателей, коих поляки просто упразднили, как класс, – а в качестве именно журналиста наблюдать выборный польский процесс вживую. «Главным признаком «демократичности», по единогласному мнению местечковых СМИ пропольской направленности, были признаны прозрачные урны для голосования. Однако, вместе с тем, белорусы, прибывшие ознакомиться с особенностями польского избирательного права, обратили внимание и на то, что в демократической Польше, в отличие от Беларуси, напрочь отсутствует институт независимых наблюдателей, запрещаются стримы и не допускается присутствие на участках для голосования посторонних лиц. Исключение делается лишь для доверенного лица кандидата».

Подробнее и обширнее вы можете прочитать и по ссылке. Для нас же очевидно главное: в Польше, как и вообще на Западе, тоже любят подсчитывать голоса избирателей, избегая чьих-либо сторонних взглядов. Зато сами порой видят то, чего и нет, например, в доме своих же соседей. Ладно, к двойным западным стандартам мы, белорусы, уже привыкли. Но вот к чему мы никогда не привыкнем, так это к тому, чтобы нас считали третьеразрядной страной, пусть и с точки зрения всего лишь одной единственной позиции – некоей «западной демократии». Потому что такой просто нет!

Авдей Герасимов