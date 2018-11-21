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«Белсоюзпечати» - 100 лет

22.11.2018 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белсоюзпечати» - 100 лет
Фото из открытых источников

21 ноября 1918 года Декретом Совнаркома «Об установлении в учреждениях почтово-телеграфного ведомства продажи произведений советской печати» предписывалось с 1 декабря 1918 года во всех учреждениях ведомства начать розничную продажу газет, журналов и книг. Декрет открывал большие возможности по широкому обеспечению населения страны печатными изданиями.

В 1932 году на базе Белорусского государственного издательства был организован городской отдел «Минское городское агентство «Союзпечать», которое с 1948 года стало существовать самостоятельно.

«Белсоюзпечати» - 100 лет
 

 

Сегодня

РУП «Белсоюзпечать» –  это крупнейшая торговая сеть с филиалами (с 01.11.2018 г.) в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской областях, Минске и открытым акционерным обществом «Могилевоблсоюзпечать».

Благодаря высокому профессионализму каждого работника системы предприятие сохраняет ведущие позиции по распространению печати в информационном пространстве  Республики Беларусь.

Структура предприятия включает в себя торговую сеть, состоящую из 1366 торговых объектов, в число которых входят 51 магазин, 238 павильонов и 1030 киосков, а также 47 торговых объектов в административных зданиях.

В основе деятельности предприятия - предоставление широкого ассортимента печатной продукции и сопутствующих товаров, а также,  безусловно, целенаправленное развитие и технологические инновации.

Оптимальная расстановка кадров и четко отлаженная работа всех звеньев структуры предприятия позволяют максимально удовлетворять потребности населения в периодической печати, книжной продукции, канцелярских, бумажно-беловых, школьно-письменных и прочих товарах.

Кроме основной деятельности, задачи предприятия - экспедирование печатных изданий по республике и оказание услуг по реализации государственной программы по продаже билетов на городской пассажирский транспорт, лотерейных билетов.

Предприятия «Белсоюзпечати» стремятся к лидерству по распространению и продвижению периодических изданий на потребительском рынке.

Благодаря усилиям коллектива более 140 тысяч экземпляров газет и журналов ежедневно поступают на прилавки киосков, павильонов и магазинов. Ежемесячно 650 наименований периодических изданий находят своего читателя.

Одно из направлений деятельности предприятия - прием подписки от населения по собственным каталогам и предоставление услуг по получению подписных изданий через торговые объекты «Белсоюзпечать». Данная подписка уникальна тем, что рано утром доставляется в торговый объект и сохраняется до востребования подписчиком. Она проста по своей сути и привлекательна по цене. Оформить подписку можно по телефону и электронной почте, а также непосредственно в торговом объекте.

На предприятии внедряются современные информационные технологии. Установка программного обеспечения QlikSense позволяет оперативно получать тщательный бизнес-анализ и эффективно и рационально планировать деятельность торговой сети.

Для более широкого обеспечения прессой населения страны, улучшения качественных показателей РУП «Белсоюзпечать» развивает и совершенствует свою торговую сеть. Ежегодно реализуются инвестиционные проекты по замене торговых объектов на современные модернизированные конструкции – павильоны.

Такая «павильонная» форма обслуживания населения отлично себя зарекомендовала: покупателю предоставлена возможность выбора периодической печати, книг и сопутствующего товара непосредственно в павильоне. Данная форма торговли пользуется устойчивым спросом и получила положительную оценку покупателей.

В ряде магазинов и павильонов работают кафетерии, где можно за чашкой чая или кофе ознакомиться со свежей прессой.

РУП «Белсоюзпечать» – лидер по распространению периодической печатной продукции на территории Республики Беларусь. Около трех тысяч сотрудников обеспечивают четкий механизм работы всех филиалов структурных подразделений предприятия и высокое качество предоставляемых населению услуг. Коллектив предприятия –  это грамотные, преданные своему делу профессионалы.

«Белсоюзпечати» - 100 лет …Киоски не вернутся в Минск?

Завтра

РУП «Белсоюзпечать» устойчиво работает, динамично развивается и с уверенностью смотрит в завтрашний день. Заглядывая в будущее, оно совершенствует систему и внедряет  современные технологии: это и полная автоматизация покупки, и интернет-магазин, и доступ к Wi-Fi…

Сегодня в каждом столичном павильоне «Белсоюзпечать» можно купить свежую прессу, общественно-политические, научно-популярные и журналы для досуга, книжную продукцию разных жанров, открытки, сувениры и канцелярские товары – это основная специализация предприятия. Дополнительно созданы секции для детей (развивающие игры и игрушки), полки с товарами для дома, а также представлены предметы для интерьера – художественная керамика, текстиль, репродукции. В ближайших планах – расширение ассортиментной линейки товаров для творчества, рукоделия, занятий фитнесом.

Помимо ставших привычными покупателю возможностей - выпить чашку кофе или чая с кондитерским изделием, бесплатно подключиться к Wi-Fi, приобрести лотерейный или проездной билет на транспорт, оформить подписку, к набору услуг в ближайшем времени добавятся абсолютно новые.

К 100-летнему юбилею запланировано открытие «умного» павильона нового формата – мультифункционального, где впервые посетителям предоставят возможность общаться с продавцом на любом языке посредством онлайн-переводчика, подзаряжать электронные гаджеты, вызывать такси и экстренные службы, заказывать трансфер в аэропорт и за пределы города, а в скором будущем – оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты на спектакли, концерты и фестивали, выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов. Специально для иностранных гостей столицы начнут функционировать полезные интерактивные помощники – городской навигатор к Европейским играм-2019 и электронный консультант-переводчик. Такой мультифункциональный павильон станет настоящим подарком для гостей Республики Беларусь,  участников и болельщиков Европейских игр-2019 и всех белорусов.

Интернет

Продвижение продукции осуществляется и посредством сети Интернет. Обновляется основной сайт предприятия (http://souzpechat.by), где можно будет узнать о вакансиях для трудоустройства, новинках продукции и свежей прессе, ознакомиться с каталогом продукции, а также будет обновлен интернет-магазин (http://bspechat.by), где каждый желающий сможет, не выходя из дома, посредством мобильного телефона или компьютера заказать необходимый товар в удобный для него торговый объект и забрать по пути домой в кратчайшие сроки. Уже созданы и расширяются новые формы взаимодействия с потребителем и рекламы для интернет-пользователей – социальные сети: странички в Facebook, Instagram, Vkontakte, в перспективе – Telegram-канал и Viber-чат с самой свежей и актуальной информацией, акциями и конкурсами.

С особым вниманием «Белсоюзпечать» относится к социально значимым проектам, поэтому в планах предприятия значатся такие услуги, как помощь в оформлении онлайн-заказа талонов к врачам-специалистам, а также предоставление возможности быстро измерить артериальное давление в критических ситуациях, так как городские павильоны иной раз оказываются гораздо ближе на пути, чем поликлиники или пункты скорой помощи.

«Белсоюзпечать» сегодня – это национальная сеть распространения прессы в Республике Беларусь, единая система продвижения изданий на потребительском рынке и управления тиражами, широкая сеть магазинов, павильонов и киосков с широчайшим ассортиментом книжной, бумажно-беловой, канцелярской продукции, сувениров, кондитерских изделий.

Алеся ВИННИК

Цифры

До Великой Отечественной войны в Минске было 13 газетно-журнальных киосков, в пятидесятые годы насчитывалось более 40 торговых точек, в шестидесятые – 78, в семидесятые – 185.

На начало 1982 года подписные тиражи составляли 2 млн экземпляров, розничные – чуть более 400 тысяч экземпляров. Подписка на газеты и журналы осуществлялась через девять подписных пунктов города. Реализация периодической печати велась через 270 киосков, 15 магазинов, 63 автомата для продажи газет. Около 19 тысяч распространителей печати занимались организацией подписки в учреждениях, учебных заведениях, на заводах и предприятиях.

Факты

В целях развития и обновления торговой сети, направленной на удовлетворение спроса граждан в государственных периодических печатных изданиях и для улучшения качественных показателей обслуживания населения, с 01.11.2018  г. произошло объединение РУП «Белсоюзпечать» (Минск, Минская область) с унитарными предприятиями системы «Союзпечать» Республики Беларусь (Брестский, Витебский, Гомельский и Гродненский филиалы) на основании приказа Министерства информации Республики Беларусь №74 от 05.03.2018 г.

Факты

Для своевременной доставки изданий в торговую сеть предприятия работники газетно-журнальной экспедиции трудятся круглосуточно. Днем и ночью осуществляются контроль поступления газет и журналов из цехов Дома печати, сортировка для рассылки и отправки  в киоски, павильоны и магазины как столицы, так и областных городов Республики Беларусь. К слову, наличие собственного автопарка позволяет выстроить эффективную логистику.

Цифры

При замене киоска на торговый объект павильонного типа за счет расширения площади выкладки и возможности самообслуживания реализация периодических изданий увеличилась на 80%, книг – на 312%, бумажно-беловых товаров – на 260%, детских игрушек – на 100%, а также выросло число физических и юридических лиц, осуществляющих подписку. В среднем товарооборот увеличился в 2 раза. При этом удалось улучшить условия труда сотрудников: заработная плата в павильоне составляет порядка 850 бел. руб. и более (в киоске – около 400 руб.).

 
Теги: Минск
 
 
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Старейшая система по распространению печатного слова в нашей стране отмечает 21 ноября 2018 года свой юбилей.
 
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