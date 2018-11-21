В США десятки червей сплелись в один ком - зрелище получилось не из приятных

Житель Хьюстона (штат Техас, США) заснял на видео «канализационного монстра» — клубок живых червей, которые переплелись между собой. Хотя зрелище нельзя назвать приятным, в нем нет ничего аномального, сообщает Pen News Agency.



Фото: скриншот видео с YouTube-канала Pen News

«Я подошел ближе и увидел, что клубок извивается. На тот момент я понятия не имел, что это может быть, но видел, как двигаются отдельные черви», — рассказал 32-летний автор видео Daily Mail .

«Канализационных» монстров замечали и ранее. К примеру, в 2009 году специалисты объясняли, что в канализацию случайно попали трубочники обыкновенные — вид малощетинковых червей семейства Tubificidae. Без почвы они начинают цепляться друг за друга и превращаются в клубок.

Тимоти Вуд, зоолог из Государственного университета Райт, объяснил, что «ужас, который мы видим, является результатом того, что один червяк сжимается и стимулирует других делать то же самое практически одновременно. Из-за этого клубок выглядит как большая сокращающаяся мышца».

Как правило «трубочники обыкновенные» обитают в водянистой среде с большим количеством ила и разлагающихся органических веществ. Мужчина, заснявший червей на видео рассказал, что в том месте ему удалось обнаружить и других червей, «дрейфующих по маленькому потоку воды и создающих новую массу».