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В США десятки червей сплелись в один ком - зрелище получилось не из приятных

22.11.2018 10:54 — Разное | Tut.by  
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Житель Хьюстона (штат Техас, США) заснял на видео «канализационного монстра» — клубок живых червей, которые переплелись между собой. Хотя зрелище нельзя назвать приятным, в нем нет ничего аномального, сообщает Pen News Agency.


Фото: скриншот видео с YouTube-канала Pen News

«Я подошел ближе и увидел, что клубок извивается. На тот момент я понятия не имел, что это может быть, но видел, как двигаются отдельные черви», — рассказал 32-летний автор видео Daily Mail.

«Канализационных» монстров замечали и ранее. К примеру, в 2009 году специалисты объясняли, что в канализацию случайно попали трубочники обыкновенные — вид малощетинковых червей семейства Tubificidae. Без почвы они начинают цепляться друг за друга и превращаются в клубок.

Тимоти Вуд, зоолог из Государственного университета Райт, объяснил, что «ужас, который мы видим, является результатом того, что один червяк сжимается и стимулирует других делать то же самое практически одновременно. Из-за этого клубок выглядит как большая сокращающаяся мышца».

Как правило «трубочники обыкновенные» обитают в водянистой среде с большим количеством ила и разлагающихся органических веществ. Мужчина, заснявший червей на видео рассказал, что в том месте ему удалось обнаружить и других червей, «дрейфующих по маленькому потоку воды и создающих новую массу».

 
 
Ссылка на источник 40
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Один червяк сжимается и стимулирует других делать то же самое практически одновременно.
 
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