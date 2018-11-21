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В Волковыск пришел новый оператор такси 7220

22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыск пришел новый оператор такси 7220

Новый перевозчик, который уже работает в таких городах как Минск, Брест, Гродно, Лида начал свою работу и в Волковыске. Жителям обещают неизменно выскокий уровень обслуживания и лояльные цены.

В Волковыск пришел новый оператор такси 7220

В Волковыске на линию вышли пока пять машин, это все новые, без пробега автомобили. Тариф, по которому работает новый игрок, средний по городу: 3 рубля до 3 километров и 60 копеек за каждый последующий. Некоторые автомобили оснащены терминалом, что делает поездки еще более удобными.

Что выгодно отличает нового перевозчика от остальных, это то, что можно вызвать автомобиль без звонка, а воспользовавшись приложением, которое к слову, еще и накапливает 1,5% кэшбэка с каждой поездки. Для того, чтобы начать пользоваться приложением перейдите по ссылке и активируйте кэшбэк в размере 1,5% - http://app.7220.by/R23MAL. Свою ссылку можно передать друзьям и получать еще и со всех поездок друга 1,5%.

В Волковыск пришел новый оператор такси 7220

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новый перевозчик, который уже работает в таких городах как Минск, Брест, Гродно, Лида начал свою работу и в Волковыске. Жителям...
 
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