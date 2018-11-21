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В Волковыск пришел новый оператор такси 7220
22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Новый перевозчик, который уже работает в таких городах как Минск, Брест, Гродно, Лида начал свою работу и в Волковыске. Жителям обещают неизменно выскокий уровень обслуживания и лояльные цены.
В Волковыске на линию вышли пока пять машин, это все новые, без пробега автомобили. Тариф, по которому работает новый игрок, средний по городу: 3 рубля до 3 километров и 60 копеек за каждый последующий. Некоторые автомобили оснащены терминалом, что делает поездки еще более удобными.
Что выгодно отличает нового перевозчика от остальных, это то, что можно вызвать автомобиль без звонка, а воспользовавшись приложением, которое к слову, еще и накапливает 1,5% кэшбэка с каждой поездки. Для того, чтобы начать пользоваться приложением перейдите по ссылке и активируйте кэшбэк в размере 1,5% -
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Новый перевозчик, который уже работает в таких городах как Минск, Брест, Гродно, Лида начал свою работу и в Волковыске. Жителям...
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