Автомобиль с тремя человеками врезался в дерево в Волковыске





В третьем часу «Мазда» с компанией двигалась по улице Жолудева. За рулем находился не имеющий права управления горожанин. По причине, которая пока устанавливается, машина пересекала полосу встречного движения и врезалась в дерево. Ни водителю, ни пассажирам госпитализация не понадобилась. Спасли ремни безопасности, которыми они были пристегнуты. По предварительной информации, житель Гродно доставил «Мазду» в Волковыск для ремонта и ездить на ней разрешения не давал, сообщает сайт областной госавтоинспекции.



