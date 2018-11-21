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Автомобиль с тремя человеками врезался в дерево в Волковыске

22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Автомобиль с тремя человеками врезался в дерево в Волковыске

В третьем часу «Мазда» с компанией двигалась по улице Жолудева. За рулем находился не имеющий права управления горожанин. По причине, которая пока устанавливается, машина пересекала полосу встречного движения и врезалась в дерево. Ни водителю, ни пассажирам госпитализация не понадобилась. Спасли ремни безопасности, которыми они были пристегнуты. По предварительной информации, житель Гродно доставил «Мазду» в Волковыск для ремонта и ездить на ней разрешения не давал, сообщает сайт областной госавтоинспекции.

Автомобиль с тремя человеками врезался в дерево в Волковыске

 

 
Теги: Гродно
 
 
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В третьем часу «Мазда» с компанией двигалась по улице Жолудева. За рулем находился не имеющий права управления горожанин. По...
 
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