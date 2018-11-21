Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев рассказал, как он готовил команду во время паузы в чемпионате к матчу против БАТЭ , похвалил автора дубля в ворота борисовчан Дениса Лаптева, критически прошелся по синтетическим покрытиям на белорусских стадионах и рассказал о подготовке команды на будущий сезон. Его слова приводит пресс-служба «Шахтера» .



Фото: ФК «Шахтер»

Напомним, что «горняки» впервые с весны 2014 года обыграли БАТЭ. Отложенный матч 28 тура чемпионата Беларуси закончился разгромом 15-кратного чемпиона в Солигорске со счетом 0:3. Эта виктория позволила «Шахтеру» стать фаворитом «серебряной» гонки. Борисовчане в последний раз так крупно проигрывали 11 лет назад .

— Ситуация у нас сложная была. Все-таки с 4-го ноября по 21-е простой. Мы провели напряженный 10-дневный сбор. Спасибо гомельскому «Локомотиву» за то, что приехали и сыграли с нами контрольный матч, который нам на самом деле помог. Подвели ребят в физическом и ментальном плане — все, что планировали, было выполнено.

Мы планировали играть не от БАТЭ, а от себя, играть в футбол, который мы хотим: агрессивный, с прессингом, с давлением, с изматыванием соперника и забитыми голами. Состав соперника мы тоже угадали. Единственное, не ожидали, что Глеб будет играть… В остальном мне остается только поздравить ребят с победой и выразить благодарность за хороший футбол.

— Быстрый гол, на ваш взгляд, внес какие-то коррективы?

— Это больше вопрос сопернику. У нас была установка нагнетать и оказывать давление с первой минуты. Мы это сделали.

— В прессе появилась информация, что в следующем году в «Шахтере» будет играть полузащитник «Городеи» Дмитрий Игнатенко.

— Это же не официальная информация. В любом случае, клуб ставит большие задачи и мы анализируем футболистов. Понимаем, что нужны и опытные игроки, которые хорошо знают белорусский футбол. Поэтому мы отслеживаем футболистов и в Беларуси, и за рубежом.

У нас работа в этом плане кипит. Мы уже смотрим в будущее. И сборы уже организовали. Завтра уже отправим даты спаррингов на сборах в Турции. Поэтому у нас все выстроено. В том числе и селекция. Когда будут официальная информация, мы все объявим.

— Вопрос по поводу Лаптева. Кажется, что ему лучше не уезжать в сборную — сегодня он был очень хорош.

— Во-первых, хочу поздравить сборную с успехом. Второе, там виднее, кого вызывать. Хотя, если брать сегодняшний матч, Лаптев сыграл сильнее Сигневича. Я думаю, что Денис еще поможет сборной. Дай бог, чтоб забивал и дальше.

— Довлел ли результат сегодня? Ведь, в случае неудачи, можно было бы остаться и без медалей.

— Конечно, важная игра. Мы обсуждали, что было бы обидно: пять месяцев мы выкарабкивались, ползли к призовым местам, и вдруг эти неудачи на искусственных полях могли все перечеркнуть. У нас к синтетике, наверное, аллергия. И через два дня у нас будет тяжелейший матч где-то… я называю такие места площадки.

Здесь надо, конечно, поднимать уровень первенства страны, чтобы были не площадки, а стадионы. А не так: ехать на искусственное поле с плохим освещением да еще и в мороз. Будет тяжелейший матч. Тем более, соперник («Смолевичи», прим.) — от ножа будет играть. Им надо. Поэтому борьба будет вестись до конца. Интрига сохраняется в любом случае.

— Сыграл ли на статус матча и на подготовку к нему тот факт, что БАТЭ уже обеспечил себе золото?

— Я думаю, нет. Я сам работал в командах, когда мы решали какие-то локальные задачи, и уже после этого отбирали очки у лидеров. Футболист, когда выходит на поле, в любом случае мотивированным, чтобы играть в футбол. У тренера — то же самое.

Я не думаю, что была недооценка. Тем более вышли футболисты, которые мало играли. Не вышли трое ведущих, которые в сборной сыграли два матча, но скамейка-то у БАТЭ — два состава, по идее. Мне кажется, они были мотивированы, готовы сражаться и сражались. Но мы были сильнее.

— Кажется, вы научили «Шахтер» играть важные матч. В чем секрет?

— Здесь нет секрета. Просто, когда команда ниже уровнем, она обороняется низко. Пространства нет. Бывает атакуешь, атакуешь — гола нет. И какую-то контратаку ты можешь пропустить. С сильными командами все-таки пространства больше — они тоже атакует. БАТЭ — тем более. У них все время три человека «зависает» вверху и не возвращаются.

Мы это знали и моделировали. И сегодня достаточно часто вылетали в острые атаки. А сейчас будут «Смолевичи», которые сядут десять человек в оборону. И очень сложно будет взламывать.

В 29 туре «Шахтер» сыграет против «Смолевичей», а завершит чемпионат домашней игрой с «Минском».