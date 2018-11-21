Невероятный маневр Су-57 показали на видео

Синхронный полет четырех истребителей и Су-57 и невероятный трюк в конце одного из самолетов показали в своем сюжете журналисты ТК «Звезда». На кадрах видно, как истребители летят друг за другом на дистанции всего в несколько метров. Такое пилотирование под силу только опытным летчикам.

В конце ролика одиночный истребитель выполняет фигуру высшего пилотажа «Кленовый лист» — маневр, похожий на падение листа. Исполнить этот трюк российскому истребителю помогают двигатели с управляемым вектором тяги. Съемки велись с рампы транспортного Ан-12.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций. Скрытность самолета обеспечивается поглощающими и отражающими радиоволны материалами, применяемыми в конструкции и покрытии планера истребителя, а также средствами РЭБ.