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Невероятный маневр Су-57 показали на видео
Синхронный полет четырех истребителей и Су-57 и невероятный трюк в конце одного из самолетов показали в своем
В конце ролика одиночный истребитель выполняет фигуру высшего пилотажа «Кленовый лист» — маневр, похожий на падение листа. Исполнить этот трюк российскому истребителю помогают двигатели с управляемым вектором тяги. Съемки велись с рампы транспортного Ан-12.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций. Скрытность самолета обеспечивается поглощающими и отражающими радиоволны материалами, применяемыми в конструкции и покрытии планера истребителя, а также средствами РЭБ.
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Исполнить этот трюк российскому истребителю помогают двигатели с управляемым вектором тяги.
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