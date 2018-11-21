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Утрата доверия. Что означает «увольнение по дополнительным основаниям»

22.11.2018 11:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Утрата доверия. Что означает «увольнение по дополнительным основаниям»
Фото из открытых источников

Утрата доверия. Что означает «увольнение по дополнительным основаниям»Как рассказала «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», в данном случае следует руководствоваться статьей 47 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК) «Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми категориями работников при определенных условиях».

- Что это за категории работников?

- Прежде всего, речь идет о должностных лицах. Так, трудовой договор может быть прекращен по ст. 47 ТК в случаях:

  • однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации (обособленного подразделения) и его заместителями, главным бухгалтером и его заместителями;
  • смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
  • нарушения руководителем организации без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий.

По словам эксперта, также по 47-й статье за совершение виновных действий могут остаться без работы сотрудники, которые непосредственно обслуживают денежные и материальные ценности (прием, хранение, транспортировка и т.п.), если эти действия служат основанием для утраты доверия со стороны нанимателя. Причем необязательно увольнение последует, если человек «оступился» именно на работе. Доверие к нему со стороны нанимателя может быть подорвано и в том случае, если сотрудник, например, совершил кражу или дал взятку, то есть допустил правонарушение, пусть даже оно непосредственно не связано с его трудовой деятельностью.

Статья 47 ТК понятия «доверие» не раскрывает, поэтому этот термин работник и наниматель могут трактовать по-разному. Суд рассматривает каждое дело индивидуально. Из практики: в связи с утратой доверия был уволен кладовщик, который допустил недостачу. Мужчину не спасло и то, что он возместил ее стоимость. Выяснилось, что он приводил на склад посторонних.

Утрата доверия. Что означает «увольнение по дополнительным основаниям» Могут ли маму, которая находится в декрете, уволить c работы?

Учителя и чиновники

- Какие еще категории работников могут быть уволены по этой статье?

- За совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, могут уволить сотрудника, выполняющего воспитательную функцию. При этом она должна входить в трудовую деятельность в качестве основной. Прежде всего, это касается учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей детсадов.

- Как определяют степень аморальности?

- Каждый случай оценивают в индивидуальном порядке. Уволить могут и за проступок, который был совершен вне рамок воспитательской, преподавательской, учительской и прочей работы.

Особый случай - увольнение по 47-й статье государственного должностного лица, которое совершило правонарушение, создающее условия для коррупции, или коррупционное правонарушение. Чтобы лишиться работы, достаточно также не подписать письменное обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством.

Утрата доверия. Что означает «увольнение по дополнительным основаниям»
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Сроки

- В какие сроки увольняют в связи с утратой доверия или в результате аморального поступка?

- Поскольку прекращение трудового договора по пп. 2 и 3 ст. 47 ТК не считается мерой дисциплинарного взыскания, оно не обусловлено сроками, установленными ст. 200 ТК. Разъяснено: вместе с тем принимаются во внимание время, истекшее с момента совершения аморального проступка и виновных действий работника, к которому утрачено доверие нанимателя, последующее поведение работника и другие конкретные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.

Максим СЕРГЕЕНКО

 
 
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Спасибо «АиФ» за информацию! Слышал о праве нанимателя уволить работника по дополнительным основаниям. О чем идет речь? Кого это касается? В. Пагодин, Наровля
 
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