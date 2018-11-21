Утрата доверия. Что означает «увольнение по дополнительным основаниям»

Как рассказала «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», в данном случае следует руководствоваться статьей 47 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК) «Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми категориями работников при определенных условиях».

- Что это за категории работников?

- Прежде всего, речь идет о должностных лицах. Так, трудовой договор может быть прекращен по ст. 47 ТК в случаях:

однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации (обособленного подразделения) и его заместителями, главным бухгалтером и его заместителями;

смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

нарушения руководителем организации без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий.

По словам эксперта, также по 47-й статье за совершение виновных действий могут остаться без работы сотрудники, которые непосредственно обслуживают денежные и материальные ценности (прием, хранение, транспортировка и т.п.), если эти действия служат основанием для утраты доверия со стороны нанимателя. Причем необязательно увольнение последует, если человек «оступился» именно на работе. Доверие к нему со стороны нанимателя может быть подорвано и в том случае, если сотрудник, например, совершил кражу или дал взятку, то есть допустил правонарушение, пусть даже оно непосредственно не связано с его трудовой деятельностью.

Статья 47 ТК понятия «доверие» не раскрывает, поэтому этот термин работник и наниматель могут трактовать по-разному. Суд рассматривает каждое дело индивидуально. Из практики: в связи с утратой доверия был уволен кладовщик, который допустил недостачу. Мужчину не спасло и то, что он возместил ее стоимость. Выяснилось, что он приводил на склад посторонних.

Учителя и чиновники

- Какие еще категории работников могут быть уволены по этой статье?

- За совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, могут уволить сотрудника, выполняющего воспитательную функцию. При этом она должна входить в трудовую деятельность в качестве основной. Прежде всего, это касается учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей детсадов.

- Как определяют степень аморальности?

- Каждый случай оценивают в индивидуальном порядке. Уволить могут и за проступок, который был совершен вне рамок воспитательской, преподавательской, учительской и прочей работы.

Особый случай - увольнение по 47-й статье государственного должностного лица, которое совершило правонарушение, создающее условия для коррупции, или коррупционное правонарушение. Чтобы лишиться работы, достаточно также не подписать письменное обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством.

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Сроки

- В какие сроки увольняют в связи с утратой доверия или в результате аморального поступка?

- Поскольку прекращение трудового договора по пп. 2 и 3 ст. 47 ТК не считается мерой дисциплинарного взыскания, оно не обусловлено сроками, установленными ст. 200 ТК. Разъяснено: вместе с тем принимаются во внимание время, истекшее с момента совершения аморального проступка и виновных действий работника, к которому утрачено доверие нанимателя, последующее поведение работника и другие конкретные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.

Максим СЕРГЕЕНКО