ЕАБР намерен усилить взаимодействие с Банком развития Беларуси и другими фининститутами

Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен усилить взаимодействие с Банком развития Беларуси и банками развития других стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил в ходе открытия международной конференции ЕАБРа "Евразийская экономическая идится нтеграция" председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Нам важно привлекать к сотрудничеству другие национальные институты развития. Хотим развивать сотрудничество с Банком развития Беларуси и банками развития других стран, входящих в ЕАЭС", - сказал А.Бельянинов.

Он пояснил, что в настоящее время более 80% проектов в портфеле ЕАБРа приходится на Россию и Казахстан. Кредитный портфель банка сейчас составляет в эквиваленте $3,26 млрд. В том числе на долю проектов ЕАБРа в России приходится 42%, Казахстана – 40%.

По его словам, банки развития стран ЕАЭС отмечают избыток ликвидности из-за недостатка проектов. "У нас ситуация обратная, есть желание работать, есть направления куда приложить усилия", - сказал А.Бельянинов.

В частности, он заявил о планах по ускорению проработки проектов, которые поступают на рассмотрение в ЕАБР.

(последует)