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Бог и дьявол на земле Бергмана: о чем расскажут фильмы шестого "Уикенда с Бергманом"

22.11.2018 10:41 — Разное | Интерфакс  
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Ретроспектива фильмов о великом шведе приглашает минчан оценить по-настоящему авторское кино Ингмара Бергмана. С пятницы по воскресенье в кинотеатре "Пионер" покажут один из самых немыслимых фильмов 40-х годов сюрреалистическую драму "Тюрьма", любимый фильм Андрея Тарковского "Причастие", а также фильм-обладатель премии "Оскар" – "Девичий источник". Каждую их картин шведского режиссера о поисках веры и молчании Бога представит и предложит обсудить киновед Игорь Сукманов.

Бог и дьявол на земле Бергмана: о чем расскажут фильмы шестого "Уикенда с Бергманом"

Одна из самых экстравагантных картин в истории мирового кино откроет уикенд 23 ноября. Сюрреалистическая драма "Тюрьма" (1948) – первый по-настоящему авторский фильм Ингмара Бергмана, воплотивший в душещипательной истории "катарсис бессилия".

"Фильм будет подпитывать Бергмана десятилетиями. Он сам растаскает его на цитаты. "Тюрьма" – это абсолютный сон, который лишь тщетностью нашего воображения пытается соответствовать реальности", – отмечает Игорь Сукманов в статье для журнала "Искусство кино" (5/6 2018).

Бог и дьявол на земле Бергмана: о чем расскажут фильмы шестого "Уикенда с Бергманом"
По сюжету странный визит старого учителя математики на съемочную площадку вдохновляет успешного и амбициозного режиссера Мартина Грунде на создание необычного фильма. Выживший из ума старик вещает от лица дьявола и предлагает Мартину снять картину об аде на земле, созданном самими людьми. Режиссер делится этой идеей со своими близкими друзьями – журналистом Томасом и его женой. Томас находит замысел вполне актуальным и в качестве примера рассказывает другу о своей встрече с юной "проституткой по призванию" Бригиттой, ставшей марионеткой в руках собственного жениха и родной сестры.

Бог и дьявол на земле Бергмана: о чем расскажут фильмы шестого "Уикенда с Бергманом"
В субботу, 24 ноября, покажут "любимый фильм Андрея Тарковского" – камерную драму "Причастие" (1962). Любовный фильм расскажет о том, как в одно из промозглых воскресений сельский священник из небольшого прихода выступает с утренней проповедью перед редкими прихожанами. Он болен, терзаем сомнениями и внутренним беспокойством. С потерей любимой жены жизнь пастора потеряла прежний смысл. Ему кажется, что он утратил связь с Богом и это угнетает его. Погруженный в собственные переживания, он не в силах помочь ближним, нуждающимся в его поддержке. Он страдает от отсутствия любви, не замечая рядом женщины, которая его страстно любит.

Бог и дьявол на земле Бергмана: о чем расскажут фильмы шестого "Уикенда с Бергманом"
Бог и дьявол на земле Бергмана: о чем расскажут фильмы шестого "Уикенда с Бергманом"
Завершится неделя мистическим триллером Бергмана – "Девичий источник" (1960). В 1961 году экранизация средневековой мистерии "Дочери хозяина Тёре из Венгэ" о надругательстве и мести, поразившая Голливуд, получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Юная Карин, избалованная родительской заботой и любовью, протанцевала всю ночь и проспала заутреню. Но канон требует, чтобы непорочная девушка совершила паломничество в далекую церковь. Карин покидает хутор вместе со сводной сестрой-язычницей. Она держит путь через глухой лес, где судьба готовит ей страшную встречу с тремя бродягами…

Бог и дьявол на земле Бергмана: о чем расскажут фильмы шестого "Уикенда с Бергманом"

 
 
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Ретроспектива фильмов о великом шведе приглашает минчан оценить по-настоящему авторское кино Ингмара Бергмана. С пятницы по воскресенье в кинотеатре "Пионер"...
 
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