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Президент Армении назначил Виктора Биягова новым постпредом страны в ОДКБ

22.11.2018 10:32 — Разное | Интерфакс  
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Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о назначении Виктора Биягова на должность постоянного представителя Армении в ОДКБ, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Другим указом президента Давид Вирабян отозван с должности постоянного и полномочного представителя Армении в организации.

В настоящее время Армения добивается назначения своего представителя на пост генсека ОДКБ после отзыва с него Юрия Хачатурова. Армения досрочно отозвала своего представителя Ю.Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

 
 
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Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о назначении Виктора Биягова на должность постоянного представителя Армении в ОДКБ, сообщили в...
 
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