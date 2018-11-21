Несколько ДТП парализовали движение в Каменной горке утром 22 ноября

Движение транспорта в минском микрорайоне Каменная горка утром 22 ноября было парализовано более чем на час. Причиной стало столкновение троллейбуса и легкового автомобиля на перекрестке улиц Притыцкого и Кунцевщина, рассказал агентству "Интерфакс-Запад" очевидец происшествия. На Притыцкого, Кунцевщине, Неманской и местном участке внутреннего кольца МКАД образовались крупные автомобильные заторы. По состоянию на 10.25 ситуация с движением транспорта на этом участке дорожной сети оставалась сложной.





Информацию подтвердили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "Сегодня утром по ул.Притыцкого – ул.Кунцевщина произошло несколько ДТП, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а по ул.Притыцкого в направлении выезда из города проводятся ремонтные работы, в связи с чем на данных участках дороги затруднено движение.

Уважаемые водители, учитывайте данную информацию при выборе маршрута движения", - сообщила столичная Госавтоиспекция в официальном Telegram-аккаунте.

В Минтрансе сообщили: "С 07.30 на ул.Кунцевщина - Притыцкого из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов на маршрутах № 8, 12, 17, 36, 41, 42, 54, 60, 83э, 128, 137, 138, 140, 144с, 159 и троллейбусов на маршрутах № 9, 25, 31, 13, 48, 52 с опозданием свыше часа.

С 08.23 на ул.Кунцевщина в направлении ул. Лобанка из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 9, 25, 31, 48, 52. Движение троллейбусов организовано № 9, 31 до ДС Запад -3, № 25, 48, 52 по ул. Притыцкого до ст. м Пушкинская и обратно.

Движение возобновлено в 10.05".