ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несколько ДТП парализовали движение в Каменной горке утром 22 ноября

22.11.2018 10:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Движение транспорта в минском микрорайоне Каменная горка утром 22 ноября было парализовано более чем на час. Причиной стало столкновение троллейбуса и легкового автомобиля на перекрестке улиц Притыцкого и Кунцевщина, рассказал агентству "Интерфакс-Запад" очевидец происшествия. На Притыцкого, Кунцевщине, Неманской и местном участке внутреннего кольца МКАД образовались крупные автомобильные заторы. По состоянию на 10.25 ситуация с движением транспорта на этом участке дорожной сети оставалась сложной.

Несколько ДТП парализовали движение в Каменной горке утром 22 ноября

Информацию подтвердили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "Сегодня утром по ул.Притыцкого – ул.Кунцевщина произошло несколько ДТП, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а по ул.Притыцкого в направлении выезда из города проводятся ремонтные работы, в связи с чем на данных участках дороги затруднено движение.
Уважаемые водители, учитывайте данную информацию при выборе маршрута движения", - сообщила столичная Госавтоиспекция в официальном Telegram-аккаунте.

В Минтрансе сообщили: "С 07.30 на ул.Кунцевщина - Притыцкого из-за скопления транспорта нарушен график движения автобусов на маршрутах № 8, 12, 17, 36, 41, 42, 54, 60, 83э, 128, 137, 138, 140, 144с, 159  и троллейбусов на маршрутах № 9, 25, 31, 13, 48, 52 с опозданием свыше часа. 

С 08.23 на ул.Кунцевщина  в направлении ул. Лобанка из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 9, 25, 31, 48, 52. Движение троллейбусов организовано № 9, 31 до ДС Запад -3, № 25, 48, 52 по ул. Притыцкого до ст. м Пушкинская и обратно.

Движение возобновлено в 10.05".

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение транспорта в минском микрорайоне Каменная горка утром 22 ноября было парализовано более чем на час. Причиной стало столкновение троллейбуса и легкового...
 
Новости дня
Новости разные
 
На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика