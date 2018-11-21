ЕС может с 2022 года запретить ввоз мяса из стран с отличающимися нормами по использованию ветпрепаратов

Европейский Союз может с 2022 года запретить ввоз мяса и других продуктов животноводства из стран, в которых нормы по использованию ветеринарных препаратов, в частности антибиотиков и стимуляторов роста, отличаются от принятых в ЕС.

Об этом сообщил эксперт Европейской ассоциации производителей ветеринарных препаратов AnimalhealthEurope Дэвид Джон в ходе "круглого стола" "Система антимикробной резистентности в животноводстве" в Киеве в среду.

"Новый регламент о ветеринарной медицине предусматривает, что ЕС сможет ограничивать импорт животных или животноводческой продукции из третьих стран, если эти страны не следуют правилам, которые соответствуют или похожи на правила, установленные в ЕС. Например, если они (страны - ИФ) используют стимуляторы роста", - сказал Д.Джон.

Европарламент, по его словам, уже одобрил данный регламент, сейчас над ним работает Еврокомиссия. Ожидается, что документ будет введен в действие на следующей неделе.

"Данные нормы не будут применяться еще 3 года, и это даст достаточно времени, чтобы подготовиться к этим регламентам", - отметил эксперт.

Он добавил, что потенциальные ограничения уже вызвали вопросы со стороны стран-участниц Всемирной торговой организации.

"Мы не знаем, насколько сурово будет применяться это законодательство. Возможно, оно будет касаться только использования антибиотиков и стимуляторов роста. Некоторые страны, например, Бразилия, уже поднимают этот вопрос в ВТО", - сказал Д.Джон.