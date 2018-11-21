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Goldman ждет сохранения высокой волатильности нефтяных цен, BNP - возврата Brent к $80 к концу года

22.11.2018 09:58 — Разное | Интерфакс  
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Обвал на нефтяном рынке превзошел фундаментальные факторы, полагают аналитики Goldman Sachs.

"Хотя мы полагаем, что цены в конечном итоге восстановятся, мы продолжаем ожидать высокой волатильности котировок до появления признаков улучшения базовых факторов нефтяного рынка, что подразумевает сокращение добычи ОПЕК и признаки устойчивого повышения спроса", - отмечается в отчете банка.

По мнению экспертов, резкое снижение котировок нефти во вторник отражает опасения относительно переизбытка поставок в 2019 году, технические факторы, низкую ликвидность рынка перед праздниками на День Благодарения в США, а также распродажу на сырьевых рынках в целом на фоне усиления беспокойство по поводу экономического подъема.

"Это подкрепляет нашу убежденность в том, что распродажа на нефтяном рынке превзошла нынешние и прогнозируемые фундаментальные факторы", - заявили в Goldman Sachs.

Аналитики BNP Paribas ожидают возвращения цен на нефть марки Brent к концу текущего года в район $80 за баррель. Она будет дорожать с учетом ожидаемого сокращения поставок и увеличения спроса с наступлением зимы в Северном полушарии. При этом производители, обеспокоенные перспективой повышения запасов топлива в следующем году, рассматривают варианты сокращения добычи сырья, Bloomberg.

"Потери объемов экспорта иранской нефти останутся значительными, в то время как добыча в Венесуэле продолжит падать, - прогнозируют аналитики банка. - Между тем сохраняются риски перебоев с поставками в Ливии и Нигерии, поскольку обе страны имеют хронические региональные проблемы с безопасностью".

BNP прогнозирует, что по итогам заседания стран-членов ОПЕК в декабре будет принято решение об уменьшении добычи нефти.

Средняя цена Brent по итогам текущего года составит $74 за баррель, WTI - $67 за баррель, что практически совпадает с предыдущим прогнозом экспертов. При этом они снизили оценку стоимости Brent на следующий год на $3 - до $76 за баррель, WTI - на $5, до $69 за баррель.

 
 
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Обвал на нефтяном рынке превзошел фундаментальные факторы, полагают аналитики Goldman Sachs. "Хотя мы полагаем, что цены в конечном итоге восстановятся, мы продолжаем...
 
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