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Выживший при нападении на Перл-Харбор старейший ветеран США умер в возрасте 106 лет

22.11.2018 09:46 — Разное | Интерфакс  
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Старейший ветеран вооруженных сил США Рэй Чавес, переживший нападение на Перл-Харбор, скончался в возрасте 106 лет, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Р.Чавес, который боролся с пневмонией, умер во сне в пригороде Сан-Диего, сообщила агентству его дочь Кэтлин Чавес.

Выживший при нападении на Перл-Харбор старейший ветеран США умер в возрасте 106 лет

В мае старейший ветеран армии США посетил День памяти погибших в войнах в Вашингтоне, где с почестями был принят президентом Дональдом Трампом.

Белый дом в заявлении в "Твиттере" выразил соболезнования в связи с кончиной Р.Чавеса. "Мы имели честь принимать его в Белом доме в начале этого года. Спасибо за службу нашему великому народу, Рэй!"- говорится в сообщении.

Главный историк Службы национальных парков в Перл-Харборе Даниэль Мартинес подтвердил агентству, что Р.Чавес был старейшим из выживших в японской атаке на главную базу Тихоокеанского флота США на Гавайях в декабре 1941 года. В результате налета японских ВВС на базу погибло около 2,4 тыс. военнослужащих и 68 гражданских лиц.

 
 
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Старейший ветеран вооруженных сил США Рэй Чавес, переживший нападение на Перл-Харбор, скончался в возрасте 106 лет, сообщает "Ассошиэйтед пресс". Р.Чавес, который...
 
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