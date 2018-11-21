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Военные США получили больше полномочий для действий на южной границе - Мэттис

22.11.2018 09:30 — Разное | Интерфакс  
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Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США на южной границе страны, передает издание "Политико".

Издание напоминает, что приказ, подписанный главой аппарата Белого дома Джоном Келли, дает Дж.Мэттису право использовать военнослужащих на границе для выполнения более широкого спектра задач, однако только после поступления запроса от министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

"Сейчас у меня есть полномочия делать больше. Теперь мы посмотрим, о чем она (К.Нильсен - ИФ) меня попросит", - приводит издание слова Дж.Мэттиса.

"Мы не выполняем работу правоохранительных органов. У нас нет права на проведение арестов", - подчеркнул в среду шеф Пентагона.

По его словам, военные в основном будут защищать пограничников путем возведения проволочных заграждений и других барьеров против нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в США.

"Они (военнослужащие - ИФ) не будут иметь при себе огнестрельного оружия", - сказал Дж.Мэттис.

Он пояснил, что, тем не менее, военные будут экипированы щитами и дубинками.

Глава Пентагона объяснил, что единственными обстоятельствами, при которых военные на некоторое время будут задерживать нелегалов, станут нападения мигрантов на пограничников. Затем военные передадут задержанных гражданским властям, добавил Дж.Мэттис.

"Политико" напоминает, что ранее Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

 
 
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Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США...
 
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