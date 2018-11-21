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Белорусский Дед Мороз за год получает около 17 тыс. писем от детей и взрослых

22.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Белорусский Дед Мороз в течение года получает около 17 тыс. писем, которые в его резиденцию в Беловежской пуще присылают жители разных стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в туристическом отделе национального парка.

Почта волшебнику приходит круглый год. В теплое время писем приходит меньше, с наступлением холодов поток корреспонденции значительно увеличивается. В преддверии Нового года в день Дед Мороз может получать до 2 тыс. писем. Чаще всего ему пишут белорусы, но присылают весточки и жители ближнего и дальнего зарубежья, например, Японии, Китая, Пакистана, стран Африки. «Живое общение вызывает у зарубежных гостей много положительных эмоций. Побывав у нас, некоторые потом пишут письма», — рассказал Дед Мороз.

Ни одно письмо не остается без ответа, если адрес отправителя указан корректно. По словам волшебника, верят в чудеса и дети, и взрослые. «Взрослые часто просят помочь решить житейские проблемы. От детей приходят разные по содержанию письма. Многие что-то просят в подарок. Однако немало получаю писем, в которых ребята благодарят, рассказывают о себе и семье, своих добрых делах, присылают рисунки и фотографии», — поделился он.

 
 
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Белорусский Дед Мороз в течение года получает около 17 тыс. писем, которые в его резиденцию в Беловежской пуще присылают жители разных стран, сообщили...
 
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