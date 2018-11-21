Единый день информирования «ШАГ»

Каждый четвертый четверг месяца для учащихся VIII–XI классов организовано проведение единого дня информирования под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина».

Каждый четвертый четверг месяца в государственных учреждениях образования Дзержинского района для учащихся VIII–XI классов организовано проведение единого дня информирования под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – с приглашением государственных и общественных деятелей, представителей органов государственного управления, депутатов, медийных персон.

Тема единого дня информирования 22 ноября 2018 года: «Беларусь. Социально-экономические и общественно-политические события ноября».