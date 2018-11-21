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Марсианская ёлка не вернется на свое место, а главную ёлку Бреста откроют 22 декабря

22.11.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Какой может быть Новый год без ёлки! На площади Ленина с 19 ноября уже начали возводить каркас главной зеленой красавицы областного центра. Она засверкает огнями 22 декабря, а до этого откроются ёлки в Ленинском (18 декабря) и Московском (21 декабря) районах Бреста, то есть на Набережной и возле ДК профсоюзов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60836.php

Марсианская ёлка не вернется на свое место, а главную ёлку Бреста откроют 22 декабря

Как сообщил Zarya.by замдиректора по наружному освещению КУП «Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие» Григорий Табунов, в этом году все зеленые красавицы по сути искусственные: на площади Ленина это металлический каркас плюс живые ели, на улицах Набережной, Суворова, Красногвардейской – такой же каркас и лапник, то есть целого деревца, срубленного в лесу, нигде не увидим.

Ёлку, которая стояла во дворах улиц Сальникова и Махновича, перенесут на стоянку к новому магазину «Green» («Варшавский»). А по улице Красногвардейской (м-н Граевка) новогоднее деревце в этом году совместными усилиями украсят «Брестское котельное хозяйство» и «Водоканал». Другие предприятия города тоже планируют порадовать горожан елочками. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60836.php

Марсианская ёлка не вернется на свое место, а главную ёлку Бреста откроют 22 декабря


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60836.php

Марсианская ёлка не вернется на свое место, а главную ёлку Бреста откроют 22 декабря

Интересную светящуюся ёлку мы привыкли видеть и на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. «Марсианскую», как называли в народе косую светящуюся инсталляцию, в прошлом году выровняли. На этот раз Брестское ДЭУ обещает тут совершенно другой образ главного символа Нового года. Zarya.by известно лишь то, что это не совсем новая елочная конструкция: ранее она стояла в другом места города. 

– Впервые в этом году мы установим елку на кольце перед мостом бульвара Шевченко, – рассказал Григорий Табунов. – Как она будет выглядеть, пока секрет. Ранее эта ёлка украшала иное место Бреста. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60836.php

Марсианская ёлка не вернется на свое место, а главную ёлку Бреста откроют 22 декабря

Елка появилась тут в 2014 году

Обычно вся иллюминация в областном центре включалась с 15 декабря. В 2018 году дата относительно полной новогодней подсветки пока неизвестна, но к 22 декабря весь город будет светиться точно.

Традиционно возле Ледового дворца нас будут радовать три сияющие феи, висящие цветочные клумбы возле ЦМТ тоже оформят привычными огнями, а разделительную полосу по улице Московской от Пионерской (в сторону Тельм) уставят светящимися шарами...

– В следующем году Брест празднует тысячелетие, поэтому неразумно будет монтировать подсветку только на новогодние праздники. Мы хотим в некоторых местах города установить постоянные конструкции, чтобы включать там огоньки и в другие праздники: в День победы, в День города... Подробнее рассказать не могу, чтобы сохранить интригу, – говорит Григорий Александрович. – В целом огней в городе станет больше. Мы стараемся сделать иллюминацию немного лучше, чем в прошлом году: снижать планку нельзя. Например, светящиеся растяжки появятся уже на всех опорах железнодорожного моста через центральный вокзал. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60836.php

Марсианская ёлка не вернется на свое место, а главную ёлку Бреста откроют 22 декабря

фото Валерия КОРОЛЯ, Александра Шульгача, Валерии ИОВИК

 
Теги: Брест
 
 
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Какой может быть Новый год без ёлки! На площади Ленина с 19 ноября уже начали возводить каркас главной зеленой красавицы областного центра. Она засверкает огнями 22...
 
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