Проекты капремонта домов в Брестской области будут согласовывать с жильцами

В Брестской области проекты капитального ремонта домов будут согласовывать с жильцами, сообщил на заседании облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Сергей Кудрявец, передает корреспондент БЕЛТА.



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На заседании рассматривался вопрос о работе областного управления ЖКХ с населением, в том числе по реализации требований Директивы "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения". Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что количество поступающих от граждан жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства еще достаточно велико. "Это говорит о том, что работа с населением в данной отрасли, в том числе по реализации Директивы №2, является недостаточной. Так, в течение последних двух лет 35% обращений, поступивших в облисполком, касаются сферы ЖКХ", - отметил губернатор.

За январь-сентябрь текущего года в организации ЖКХ области поступило около 4,5 тыс. обращений и без малого 50 тыс. претензий. Наибольший удельный вес (33%) составляют обращения по вопросам капитального ремонта жилфонда. Чаще всего жители не согласны с видами выполняемых работ, качеством, сроками. Зачастую они узнают о предстоящих работах непосредственно перед капремонтом, после разработки проектно-сметной документации.

"На коллегии управления ЖКХ принято решение о том, что на объектах капитального ремонта жилищного фонда в 2019-м и последующих годах собрания с жителями будут проводиться накануне составления задания на проектирование с оформлением протокола общего собрания. Цель - выработка согласованных совместных решений по видам и объемам планируемых ремонтных работ на начальной стадии", - сказал Сергей Кудрявец.

На втором месте по количеству обращений находятся вопросы благоустройства, наружного освещение и ремонта дорожного покрытия. Почти на 28% выросло количество обращений по вопросам строительства сетей водоснабжения и канализации, подключения к городским сетям, плохого качества питьевой воды. "В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства защищен и утвержден региональный комплекс мероприятий по обеспечению до 2025 года населения Брестской области качественной питьевой водой. Предусмотрено строительство 268 станций обезжелезивания, 95 артезианских скважин, 205 км сетей водоснабжения, подключение 60 сельских населенных пунктов к системам водоснабжения. Общая потребность финансирования этих мероприятий составит порядка Br109 млн", - рассказал руководитель областного управления ЖКХ.