В период с 23 по 26 ноября 2018 года будет проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. В рамках комплекса, сотрудниками Госавтоинспекции, в предвыходные и выходные дни будет осуществлен усиленный надзор за безопасностью дорожного движения, при этом маршруты патрулирования максимально будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, в первую очередь, работающим в круглосуточном режиме.



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За 10 месяцев на территории Республики Беларусь было выявлено 20269 фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, только на территории Брестской области за "нетрезвое" вождение составлено 699 административных материала.



Степень опьянения зависит от количества выпитого спиртного. Даже в самых незначительных дозах алкоголь влияет на нервную систему. Притупляется внимание, человек ведет себя расслабленно, происходит частичное игнорирование запретов. Это происходит при концентрации алкоголя 0,3 — 1,0 грамм на литр крови или 0,15 — 0,5 мг на литр в выдыхаемом воздухе. Все это чрезвычайно опасно за рулем. Эти факторы абсолютно не учитываются многими водителями. При повышении уверенности в себе под воздействием спиртного, часто водители чувствуют безнаказанность и считают, что они вполне адекватно могут управлять транспортным средством. Однако механизм воздействия алкоголя уже запущен, и последствия могут быть весьма плачевными. Речь идет о самых маленьких дозах. При более значительном употреблении, влияние на организм усиливается многократно.



За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на срок 3 года. Необходимо знать, что в любом случае, водители лишаются права на управление транспортными средствами. А ведь водительское удостоверение для многих является источником доходов. И из-за маленькой прихоти можно потерять многое.



Если же человек, в течение года после привлечения к административной ответственности снова садится за руль в состоянии опьянения, то в этом случае уже наступает уголовная ответственность, где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ареста сроком до 6 месяцев, при этом применяется специальная конфискация транспортного средства.



Есть такие водители, которые уже будучи осужденными за управление в состоянии опьянения не делают никаких выводов, и снова управляют транспортным средством под «хмельком». За данное преступление санкция статьи (ч.2 ст. 317 прим. 1 УК РБ) предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 1000 базовых величин, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но это еще и не все, так же вступают в силу ст. 417 УК РБ «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» (управление автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи осужденным за такое деяние), где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста сроком на 6 месяцев.



Борьба с пьянством на дорогах усиливается, а руль автомобиля, тем не менее, зачастую попадает в руки нетрезвого водителя, что приводит к необратимым последствиям. Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя!