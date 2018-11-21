ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 23 по 26 ноября сотрудники ГАИ проведут комплекс профилактических мероприятий "Алкоголь и руль несовместимы"

22.11.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В период с 23 по 26 ноября 2018 года будет проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. В рамках комплекса, сотрудниками Госавтоинспекции, в предвыходные и выходные дни будет осуществлен усиленный надзор за безопасностью дорожного движения, при этом маршруты патрулирования максимально будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, в первую очередь, работающим в круглосуточном режиме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60834.php

С 23 по 26 ноября сотрудники ГАИ проведут комплекс профилактических мероприятий "Алкоголь и руль несовместимы"


За 10 месяцев на территории Республики Беларусь было выявлено 20269 фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, только на территории Брестской области за "нетрезвое" вождение составлено 699 административных материала.

Степень опьянения зависит от количества выпитого спиртного. Даже в самых незначительных дозах алкоголь влияет на нервную систему. Притупляется внимание, человек ведет себя расслабленно, происходит частичное игнорирование запретов. Это происходит при концентрации алкоголя 0,3 — 1,0 грамм на литр крови или 0,15 — 0,5 мг на литр в выдыхаемом воздухе. Все это чрезвычайно опасно за рулем. Эти факторы абсолютно не учитываются многими водителями. При повышении уверенности в себе под воздействием спиртного, часто водители чувствуют безнаказанность и считают, что они вполне адекватно могут управлять транспортным средством. Однако механизм воздействия алкоголя уже запущен, и последствия могут быть весьма плачевными. Речь идет о самых маленьких дозах. При более значительном употреблении, влияние на организм усиливается многократно.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на срок 3 года. Необходимо знать, что в любом случае, водители лишаются права на управление транспортными средствами. А ведь водительское удостоверение для многих является источником доходов. И из-за маленькой прихоти можно потерять многое.

Если же человек, в течение года после привлечения к административной ответственности снова садится за руль в состоянии опьянения, то в этом случае уже наступает уголовная ответственность, где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ареста сроком до 6 месяцев, при этом применяется специальная конфискация транспортного средства.

Есть такие водители, которые уже будучи осужденными за управление в состоянии опьянения не делают никаких выводов, и снова управляют транспортным средством под «хмельком». За данное преступление санкция статьи (ч.2 ст. 317 прим. 1 УК РБ) предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 1000 базовых величин, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но это еще и не все, так же вступают в силу ст. 417 УК РБ «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» (управление автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи осужденным за такое деяние), где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста сроком на 6 месяцев.

Борьба с пьянством на дорогах усиливается, а руль автомобиля, тем не менее, зачастую попадает в руки нетрезвого водителя, что приводит к необратимым последствиям. Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя!

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период с 23 по 26 ноября 2018 года будет проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приключенческая комедия про "офисный планктон" выходит в белорусский прокат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика