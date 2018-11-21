Настенька, твой ход! У первого в Беларуси шахматного робота появятся «зрение» и «голос»

Вжик-вжик, вжик-вжик. Под эти жужжащие звуки, напоминающие работающий блендер или фен, механическая рука переставляет на доске фигурки и сама нажимает на часы. Так играет партию первый белорусский шахматный робот по имени Анастасия.



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Увидеть ее в деле брестчане могли на II Международном фестивале «Черная пешка» . А некоторым даже посчастливилось сразиться с необычным соперником: за время фестиваля Настенька провела более 500 партий. И, безусловно, стала всеобщей любимицей.

Хотите познакомиться с ней поближе? Без проблем! Мы заглянули в гости к Анастасии и узнали много интересного: как она получила свое имя, сколько весит и какие преображения ждут ее в будущем.

В настоящее время Настенька «живет» в лаборатории роботехники Брестского государственного технического университета, где на свет появилось ее программное обеспечение. В его разработке участвовали студенты 4-го курса факультета электронно-информационных систем Артем Скарубо, Сергей Аллакаев и Анастасия Христолюбова. А идея создания шахматного робота принадлежит директору фестиваля «Черная пешка» Катерине Таберко.

– В Германии играет шахматный робот Kuka, в России есть Chesska, придуманный известным тренером Константином Костенюком, – рассказывает Катерина Таберко. – И мы подумали: как же так? Наша страна славится IT-специалистами, шахматы в Беларуси переживают очередной виток популярности – так почему у нас до сих пор нет своего шахматного робота?

Проект планировался масштабный и, конечно, дорогостоящий. Только стоимость одних комплектующих для Настеньки должна была превысить 30 тысяч евро. Но оно того стоило. Ведь в итоге получился совершенно уникальный робот.

– Это не просто первый шахматный робот в Беларуси, – продолжает Катерина. – Это, в принципе, первый настоящий робот в нашей стране, который не просто веселит и развлекает публику, он способен обучать детей и взрослых игре в шахматы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60832.php

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Свое имя робот получил не случайно. Во-первых, создатели выбирали что-то славянское. Во-вторых, большую роль сыграл и тот факт, что имя Анастасия оказалось очень популярным среди известных шахматисток. Да и в команде разработчиков робота есть своя Анастасия.

– Мы назвали нашего робота в честь международного гроссмейстера Анастасии Зезюлькиной, а также в честь вице-президента ФИДЕ, председателя Белорусской шахматной федерации Анастасии Сорокиной, – отмечает Катерина Таберко.

Вес Настеньки, как у настоящей леди, – около 55 килограммов (столько весит вся установка: рука и платформа, на которую она крепится). Робот умеет сам готовить доску к началу игры, а после окончания партии, независимо от результата, исполняет радостный танец. Также Анастасия способна сама передвигать фигуры на доске и нажимать на часы. Для обдумывания хода ей достаточно всего секунды, хотя время может задаваться самое разное. А на все манипуляции с фигурой и часами она тратит примерно секунд десять.

– Конечно, человек передвигает фигуры гораздо быстрее, его превзойти в этом сложно, но, я считаю, что у нашего робота и так неплохая скорость, я доволен, – говорит один из разработчиков Анастасии Артем Скарубо.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60832.php

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Парень вспоминает, что «научить» робота захватывать фигурки оказалось чуть ли не самым трудоемким процессом, так как все они имеют разную высоту и диаметр. Поэтому пришлось тестировать несколько вариантов захвата, а это далеко не один час игры с Настей.

Кстати, помимо сотрудников университетской лаборатории и директора «Черной пешки», тестировал Настеньку и специально приглашенный мастер ФИДЕ Дмитрий Буланов. Известный шахматист остался очень доволен уровнем игры, который показал робот.

– В целом же мы писали программное обеспечение около четырех месяцев, – рассказывает Артем, одновременно запуская Настеньку через обычный ноутбук. – Дело в том, что в шахматах множество вариантов развития событий, и нужно было продумать всё досконально, чтобы робот справился с каждым из них: и со сбитием, и с рокировкой, и с превращением пешки, и с взятием на проходе. Наверное, это было самым сложным в нашей работе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60832.php

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Артем признается, раньше он не был поклонником шахмат, но с появлением в его жизни Анастасии, захотелось им стать. Причем важно было не только разобраться во всех технических тонкостях и правилах игры, но и попытаться понять психологию шахматистов, чтобы отразить все эти нюансы при создании искусственного интеллекта. Это пока Анастасия не умеет разговаривать, но в планах разработчиков – подарить в ближайшее время роботу «голос» и «зрение».

– В настоящее время Анастасия не оснащена камерой, – говорит Артем Скарубо. – За ходом игры ей помогают следить специальные магнитики, прикрепленные снизу каждой фигурки, которые размещаются на электронной доске.

Камера же позволит роботу видеть не только всё происходящее на доске, но и своего соперника, а это значит, что Настя будет способна вступать с человеком в контакт и общаться. Планируется, что в будущем робот сможет комментировать партии. Причем не сухо, а с юмором, так как рассчитан он все-таки на детскую аудиторию.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60832.php

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Уже в новом году Анастасия сменит прописку и самое главное – начнет работать. Она будет преподавать в шахматной школе «Черная пешка». На занятия к необычному тренеру многие родители записывают своих детей уже сейчас. Большую популярность Анастасия снискала после недавнего фестиваля, где с ней смогли посоревноваться сотни человек, большинство из которых – дети.

– От желающих сыграть партию с нашим роботом просто не было отбоя, – говорит директор фестиваля «Черная пешка» Катерина Таберко. – И это несмотря на то, что обыграть Анастасию юным шахматистам было практически невозможно. Пока мы не дали намеренно им такой шанс, пойдя на небольшую хитрость. Артем – большой гуманист, и он специально установил разное время для человека и робота, в итоге 18 партий закончились поражением Насти – детки обыграли ее по времени.

Учитывая большой спрос на шахматного робота, разработчики хотят его апгрейдить таким образом, чтобы в будущем Анастасия смогла проводить сеанс одновременной игры, то есть играть сразу на нескольких досках.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60832.php

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