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Государственная инспекция по маломерным судам информирует

22.11.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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На протяжении ряда лет в Республике Беларусь продолжает оставаться актуальным вопросом обеспечения безопасности граждан на водоемах при эксплуатации маломерных судов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60831.php

Государственная инспекция по маломерным судам информирует

фото - иллюстрация, Иван Олейник

Так в 2018 году на водоемах Республики при эксплуатации маломерных судов погибло 7 человек, из них в осенний период 3 человека, продолжаются поиски 2 граждан утонувших с маломерных судов.

Основными предпосылками к трагедиям явились игнорирования требований Правил пользования маломерными судами (эксплуатация судна в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие индивидуальных спасательных средств – спасательных жилетов, технические неисправности маломерного судна, отсутствие необходимого комплекта оснащения, и т.д.).

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Республики Беларусь ПРИЗЫВАЕТ граждан к соблюдению установленных Правил, а в случаях, когда вы становитесь свидетелем таких нарушений незамедлительно сообщайте в ближайшее подразделение МЧС по телефонам 101 или 112.

Информация о действующих законодательных актах, контакты территориальных участков ГИМС размещены на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по адресу: https://gims.mchs.gov.by.

Позаботьтесь заранее о готовности Вашего судна к безопасной эксплуатации. Счастливого Вам плавания. Помните! Вас ждут дома.

 
 
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На протяжении ряда лет в Республике Беларусь продолжает оставаться актуальным вопросом обеспечения безопасности граждан на водоемах при эксплуатации маломерных...
 
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