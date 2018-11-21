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Государственная инспекция по маломерным судам информирует
22.11.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
На протяжении ряда лет в Республике Беларусь продолжает оставаться актуальным вопросом обеспечения безопасности граждан на водоемах при эксплуатации маломерных судов.
фото - иллюстрация,
Так в 2018 году на водоемах Республики при эксплуатации маломерных судов погибло 7 человек, из них в осенний период 3 человека, продолжаются поиски 2 граждан утонувших с маломерных судов.
Основными предпосылками к трагедиям явились игнорирования требований Правил пользования маломерными судами (эксплуатация судна в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие индивидуальных спасательных средств – спасательных жилетов, технические неисправности маломерного судна, отсутствие необходимого комплекта оснащения, и т.д.).
Государственная инспекция по маломерным судам
Информация о действующих законодательных актах, контакты территориальных участков ГИМС размещены на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по адресу: https://gims.mchs.gov.by.
Позаботьтесь заранее о готовности Вашего судна к безопасной эксплуатации. Счастливого Вам плавания. Помните! Вас ждут дома.
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