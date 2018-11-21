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Нашелся пропавший мужчина, он сам вернулся домой
22.11.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
По информации ПСО "Ангел" Сыч Артем Геннадьевич (26.01.1996 г.р.) найден. 27 октября молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении.
Мужчина самостоятельно вернулся домой!
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По информации ПСО "Ангел" Сыч Артем Геннадьевич (26.01.1996 г.р.) найден. 27 октября молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении. Мужчина самостоятельно...
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