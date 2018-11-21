В Брестском областном краеведческом музее отмечали Всемирный день приветствий

В 1973 году братья Брайан и Майкл Маккомак отправили адресатам разных стран позитивные письма с просьбой поделиться хорошим настроением, переписав письмо и отправив его друзьям и знакомым. Так родился Всемирный день приветствий, который отмечают в более чем 180 странах мира.



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В мероприятии музейного проекта «Календарь» приняли участие студенты и магистранты БрГУ им. А. С. Пушкина, уроженцы Туркменистана, Китая, Южной Кореи, Украины и, конечно, Беларуси. Посетители узнали о том, как проходят приветственные церемонии в странах Азии и Европы, на островах Полинезии и в арабских государствах.



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При встрече люди всего мира демонстрируют дружелюбие и уважение к собеседнику, раскрывая или складывая ладони, кланяясь и произнося традиционные фразы и вопросы: «Как дела? Не кусали ли вас комары сегодня? Доброго дня. Уважаю вас (Намасте)»…



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У каждого народа свои традиции: иногда они выглядят странно и неправдоподобно для уроженцев других территорий.