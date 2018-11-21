Работа для пенсионеров. «Хотят, чтобы за 300 рублей я вкалывал за троих»

Не верю я в повышение средней зарплаты по стране за счет роста минимальной. На днях пытался устроиться в районную библиотеку и спортивный центр рабочим по обслуживанию зданий. Предложили зарплату: в библиотеке – 240 рублей, в спортцентре – 305 руб. «грязными».

Из разговора с сотрудником библиотеки я узнал, что там сократили дворника. Его работу должен буду выполнять я. Также меня обещали привлекать к погрузке-разгрузке по райцентру. И все это - за одну зарплату. Через пару дней отказали: не подошел по возрасту. Даже не расстроился.

В спортцентре готовы были взять электрослесарем. Но пришлось бы также работать дворником, слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, дважды в неделю ездить на фермы района. Все – также за одну зарплату.

То есть, по сути, на шесть реальных вакансий берут всего двоих человек. Почему бы не нанять шестерых на зарплату хотя бы по 300 руб.?

В. Павлов, Лиозно