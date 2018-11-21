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Работа для пенсионеров. «Хотят, чтобы за 300 рублей я вкалывал за троих»

22.11.2018 11:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Работа для пенсионеров. «Хотят, чтобы за 300 рублей я вкалывал за троих»
АиФ

Не верю я в повышение средней зарплаты  по стране за счет роста минимальной. На днях пытался устроиться в районную библиотеку и спортивный центр рабочим по обслуживанию зданий. Предложили зарплату: в библиотеке – 240 рублей, в спортцентре – 305 руб. «грязными».

Работа для пенсионеров. «Хотят, чтобы за 300 рублей я вкалывал за троих» «Из автомобилистов налогами, похоже, уже выжали всё»

Из разговора с сотрудником библиотеки я узнал, что там сократили дворника. Его работу должен буду выполнять я. Также меня обещали привлекать к погрузке-разгрузке по райцентру. И все это - за одну зарплату. Через пару дней отказали: не подошел по возрасту. Даже не расстроился.

В спортцентре готовы были взять электрослесарем. Но пришлось бы также работать дворником, слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, дважды в неделю ездить на фермы района. Все – также за одну зарплату.

То есть, по сути, на шесть реальных вакансий берут всего двоих человек. Почему бы не нанять шестерых на зарплату хотя бы по 300 руб.?

В. Павлов, Лиозно

 
 
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АиФ Не верю я в повышение средней зарплаты  по стране за счет роста минимальной. На днях пытался устроиться в...
 
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