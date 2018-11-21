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В лобовом столкновении автомобилей под Бобруйском пострадали два человека
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 21 ноября под Бобруйском.
Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, в 07.20 водитель Kia двигался по Минскому шоссе со стороны улицы Гагарина. В какой-то момент 33-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda, которым управлял 60-летний водитель.
В результате ДТП водитель Kia получил тяжелейшие травмы и в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию. Также травмы получил и водитель Skoda. Мужчину доставили в больницу.
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Один из водителей получил тяжелые травмы. Его в бессознательном состоянии доставили в реанимацию.
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