В Каменце огласили приговор по обвинению жителя района в подделке «Зеленой карты», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Произошло все в августе. Вблизи пункта пропуска на белорусско-польской границе шариковой ручкой он «продлил» себе договор страхования, исправив дату окончания срока действия полиса. Затем он поехал на пункт пропуска, где подделку заметили пограничники.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд назначил ему 30 базовых величин штрафа — 735 рублей.

Приговор вступил в законную силу.