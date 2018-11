Ученые узнали, как упражнения влияют на наш биологический возраст

Мышцы пожилых мужчин и женщин, которые тренировались в течение десятилетий, по многим показателям не отличаются от мышц 25-летних. К такому выводу пришли ученые Государственного университета Болла (США). Результаты опубликованы в Journal of Applied Physiology, пишет The New York Times .



Фото: Reuters

Исследователи сосредоточились не на спортсменах, а на обычных людях, которые увлеклись спортом во время бума бега и упражнений в 70-х и сохранили эту привычку на протяжении последующих пятидесяти лет. При этом они редко или никогда не участвовали в соревнованиях.

Ученые нашли 28 таких мужчин и женщин. Также они пригласили группу людей аналогичного возраста, которые не занимались спортом во взрослой жизни, и активных молодых людей возрастом около 25 лет. В лаборатории испытали их аэробные возможности, измерили количество капилляров и уровни определенных ферментов в мышцах.

Оказалось, что мышцы тех, кто занимался спортом несколько десятилетий, по многим показателям напоминали мышцы 25-летних. По сравнению с людьми их возраста, которые не занимались спортом, пожилые спортсмены-любители имели более высокие аэробные возможности, что биологически делало их почти на 30 лет моложе реального возраста.

У исследования есть недостатки: оно сосредоточено лишь на занятиях спортом, но ничего не говорит о влиянии на здоровье генов, дохода, питания и других факторов образа жизни. Исправить эти недочеты ученые надеются в будущем. Но по результатам работы можно предположить, что упражнения могут помочь заложить «запас здоровья» в молодости, который позволит замедлить или избежать физической слабости в старости.