Минск налаживает сотрудничество с Европейским инвестбанком

Европейский инвестиционный банк готов сотрудничать с Беларусью. Сейчас решается вопрос о предоставлении Минску кредита на сумму полмиллиарда евро. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом банка Александром Стуббом, передает телеканал «МИР 24».



«Это исторический момент. Мы преодолели немало барьеров, немало было непонимания с двух сторон, особенно с западной стороны. Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь – это надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений», – рассказал Лукашенко.



Белорусское правительство уже подписало несколько соглашений с банком на 160 миллионов евро. Это проекты по реконструкции Минской очистной станции, поддержка малого и среднего бизнеса. Перспективные направления – реконструкция дорог, а также модернизация пункта пропуска на белорусско-литовской границе.

Также Лукашенко отметил, что инвестбанк предоставляет кредиты для Беларуси на приемлемых условиях.