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Минск налаживает сотрудничество с Европейским инвестбанком
22.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Европейский инвестиционный банк готов сотрудничать с Беларусью. Сейчас решается вопрос о предоставлении Минску кредита на сумму полмиллиарда евро. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом банка Александром Стуббом, передает телеканал «МИР 24».
Также Лукашенко отметил, что инвестбанк предоставляет кредиты для Беларуси на приемлемых условиях.
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Белорусское правительство уже подписало несколько соглашений с банком на 160 миллионов евро.
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