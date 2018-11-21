Белорусские баскетболистки пробились на чемпионат Европы-2019

Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу в гостевом поединке над командой Турции в заключительном матче квалификации Евробаскета-2019. Уступая с разницей в 3 очка после первой половины встречи, белоруски сумели переломить ход игры и удержали победный счет в непростой концовке.

Турция – Беларусь – 56:60 (17:17, 18:15, 10:14, 11:14).

На чемпионат Европы по баскетболу проходили победители каждой из восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд, занявших второе место в своем квартете. Турчанки и белоруски набрали одинаковое количество очков, однако по разнице набранных и пропущенных мячей команда Турции стала первой. Тем не менее белоруски также квалифицировались, но со второй позиции.

Итоговое положение в группе «В»:

Турция – 11 очков; Беларусь – 11 очков; Польша – 8 очков; Эстония – 6 очков.

Сборная Беларуси в предыдущих матчах квалификации ЧЕ-2019 поочередно выиграла в гостях у Польши (70:62), дома у Эстонии (80:63), уступила на своей площадке Турции (54:64), победила дома Польшу (71:50) и в гостях разгромила Эстонию (113:63).

Помимо белорусок и турчанок, на чемпионате Европы сыграют еще 14 команд. Среди них хозяева турнира - команды Сербии и Латвии, а также сборные Черногории, России, Великобритании, Франции, Испании, Чехии, Италии, Венгрии, Словении, Украины, Бельгии и Швеции.

Жеребьевка финальной стадии Евробаскета-2019 состоится 12 декабря 2018 года в Белграде (Сербия). Чемпионат Европы пройдет с 27 июня по 7 июля 2019 года.