Вождение в условиях недостаточной видимости...

Недостаточная видимость понимается как временное положение, вызванное погодой или другими явлениями (туман, дождь, снегопад, метель, сумерки, дым, пыль, брызги воды и грязи, слепящее солнце), когда расстояние, на котором рассматриваемый объект возможно отличить от фона, составляет менее 300 метров. Эти погодные условия оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения.

Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь. Иногда туман бывает таким сильным и создает такую большую опасность, что необходимо прервать поездку и терпеливо ждать перемены погоды. Туман создает опасные дорожные условия. В аварии во время тумана участвуют десятки автомобилей, гибнет и получает увечья большое количество людей.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Вам кажется, что предмет далеко (например, свет фар встречного автомобиля), а на самом деле он близко. Скорость автомобиля вам кажется маленькой, а на самом деле он движется быстро. Туман искажает окраску цвета предмета, кроме красного. Поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, поэтому красные автомобили считаются менее опасными.

Туман влияет на психику человека: плохая видимость, постоянное напряжение, внезапное появление из тумана другого транспортного средства, которое, казалось, было далеко, — вызывают сильное нервное напряжение у водителя. Он нервничает и допускает неверные действия по управлению автомобилем. Глаза быстро устают и снижают способность водителя реагировать на изменения дорожной ситуации. Фары совсем не освещают дорогу, их свет только врезается в туман яркими ослепляющими пучками. В тумане можно ошибиться в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно.

В тумане следует:

1. уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Так, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

2. быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;

3. следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

4. при движении с дальним светом разъезд с встречным транспортом произвести без переключения на ближний, так как ослепление в тумане исключено;

5. при наличии противотуманных фар при сильном тумане включить их совместно с ближним светом. Они имеют низкий и широкий пучок света желтого цвета, который лучше проникает через туман, чем белый свет обычных фар;

6. если видимость дороги менее 50 м, они могут включаться самостоятельно;

7. задние противотуманные фонари включать совместно с габаритными огнями;

8. включить стеклоочистители;

9. при запотевании стекол включить систему отопления и вентиляции салона, а также электрообогреватель заднего стекла;

10. при очень сильном тумане можно пытаться разглядеть дорогу перед автомобилем, высунув голову в окно двери;

11. периодически надо сверять свою скорость по спидометру;

12. для улучшения видимости в тумане наклониться над рулевым колесом и приблизить глаза к переднему стеклу. Такое положение весьма утомительно, но периодически им надо пользоваться;

13. при наличии разметки занять центральное положение между линиями разметки, разделяющей полосы;

14. ориентироваться на дороге также можно и по тротуару, обочине и особенно по сплошной белой линии разметки, обозначающей край проезжей части;

15. окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств;

16. периодически использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

В тумане не следует:

– приближаться слишком близко к автомобилю впереди;

– использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, у вас будет ложное представление о расстоянии и его скорости;

– смотреть в одно место перед автомобилем – глаза быстро устанут, будут слезиться и зрение ослабеет;

– ставить автомобиль на стоянку в пределах дороги;

– двигаться слишком близко к осевой, при этом можете создать опасную ситуацию;

– пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. Именно на этом участке могут быть скрыты туманом предметы и люди;

– пытаться обогнать впереди идущий транспорт – это рискованно и опасно.

Не столько туман угрожает безопасности движения, сколько техника вашего вождения, используемая в условиях тумана. Водители! Будьте предельно внимательны и осторожны!

Василий Жур, начальник ОГАИ Ивацевичского РОВД.