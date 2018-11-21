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"Черная пятница" началась: нагрузка на некоторые интернет-магазины выросла в разы

22.11.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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«Черная пятница» началась с четверга. Как сообщает хостинг-провайдер hoster.by, обслуживающий более 60% белорусских сайтов, поток покупателей уже хлынул в интернет-магазины, белорусы вовсю закупаются товарами на скидках.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Уже сегодня утром мы видим возросшую в разы нагрузку на серверы наших клиентов, — отмечают специалисты компании. — Некоторые ресурсы были готовы заранее. Кого-то приходится консультировать прямо сейчас».

График нагрузки на облачный процессор в течение нескольких часов 22 ноября 2018 года. Скриншот: hoster.by

Напомним, в прошлом году во время «черной пятницы» нагрузка на онлайн-площадки тоже серьезно выросла. Белорусские пользователи жаловались на перебои в работе некоторых интернет-магазинов.

«Мы сами любим шопинг, поэтому со своей стороны посодействовали тому, чтобы он состоялся: серьезно нарастили мощности, установили ультрасовременные гипервизоры, обзвонили крупных онлайн-ритейлеров», — говорят специалисты hoster.by.

 
 
Ссылка на источник 60
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Поток покупателей уже хлынул в интернет-магазины, белорусы вовсю закупаются товарами на скидках.
 
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