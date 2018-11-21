|
"Черная пятница" началась: нагрузка на некоторые интернет-магазины выросла в разы
«Черная пятница» началась с четверга. Как сообщает хостинг-провайдер hoster.by, обслуживающий более 60% белорусских сайтов, поток покупателей уже хлынул в интернет-магазины, белорусы вовсю закупаются товарами на скидках.
«Уже сегодня утром мы видим возросшую в разы нагрузку на серверы наших клиентов, — отмечают специалисты компании. — Некоторые ресурсы были готовы заранее. Кого-то приходится консультировать прямо сейчас».
Напомним, в прошлом году во время «черной пятницы» нагрузка на онлайн-площадки тоже серьезно
«Мы сами любим шопинг, поэтому со своей стороны посодействовали тому, чтобы он состоялся: серьезно нарастили мощности, установили ультрасовременные гипервизоры, обзвонили крупных онлайн-ритейлеров», — говорят специалисты hoster.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поток покупателей уже хлынул в интернет-магазины, белорусы вовсю закупаются товарами на скидках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)