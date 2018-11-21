"Черная пятница" началась: нагрузка на некоторые интернет-магазины выросла в разы

«Черная пятница» началась с четверга. Как сообщает хостинг-провайдер hoster.by, обслуживающий более 60% белорусских сайтов, поток покупателей уже хлынул в интернет-магазины, белорусы вовсю закупаются товарами на скидках.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Уже сегодня утром мы видим возросшую в разы нагрузку на серверы наших клиентов, — отмечают специалисты компании. — Некоторые ресурсы были готовы заранее. Кого-то приходится консультировать прямо сейчас».

График нагрузки на облачный процессор в течение нескольких часов 22 ноября 2018 года. Скриншот: hoster.by

Напомним, в прошлом году во время «черной пятницы» нагрузка на онлайн-площадки тоже серьезно выросла . Белорусские пользователи жаловались на перебои в работе некоторых интернет-магазинов.

«Мы сами любим шопинг, поэтому со своей стороны посодействовали тому, чтобы он состоялся: серьезно нарастили мощности, установили ультрасовременные гипервизоры, обзвонили крупных онлайн-ритейлеров», — говорят специалисты hoster.by.