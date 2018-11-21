На какие дни придутся праздники в декабре 2018 январе 2019

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Таким образом, в декабре 2018 года у нас будут нерабочими понедельник 24 декабря (рабочий понедельник переносится на субботу 22 декабря) и вторник 25 декабря – Католическое Рождество.

Нерабочим также будет понедельник 31 декабря, за него мы отработаем в субботу 29 декабря.

В январе у нас будет выходной 1 числа – на Новый год. Православное Рождество – 7 января – приходится на понедельник.