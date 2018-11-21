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На какие дни придутся праздники в декабре 2018 январе 2019
Таким образом, в декабре 2018 года у нас будут нерабочими понедельник 24 декабря (рабочий понедельник переносится на субботу 22 декабря) и вторник 25 декабря – Католическое Рождество.
Нерабочим также будет понедельник 31 декабря, за него мы отработаем в субботу 29 декабря.
В январе у нас будет выходной 1 числа – на Новый год. Православное Рождество – 7 января – приходится на понедельник.
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В декабре у белорусов, которые работают пять дней в неделю, будет две рабочие субботы: 22 декабря и 19 декабря.
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