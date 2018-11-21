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Две девушки пострадали в результате столкновения двух легковушек в Минске

22.11.2018 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Две девушки пострадали в результате столкновения двух легковушек в Минске
Фото: ГАИ Минска / TUT.by

Как стало известно, авария произошла около 8 часов утра 22 ноября на пересечении улиц Богдановича и Коммунистической. Произошло столкновение легковых автомобилей Mercedes и Toyota. Обе машины оказались на тротуаре.

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По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате аварии пострадали две пассажирки автомобилей. Они получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Сейчас сотрудники ГАИ ищут свидетелей аварии.

Из-за ДТП движение транспорта по улице Богдановича в направлении Немиги было серьезно затруднено.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 22 ноября.
 
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