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Польша ввела временный контроль на внутренних границах ЕС

22.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Польша ввела временный контроль на внутренних границах ЕС

Польша с 22 ноября ввела временный контроль на внутренних границах ЕС из-за конференции ООН по вопросам изменения климата, которая пройдет в Катовице с 3 по 14 декабря.
 
Продлится контроль на границах до 16 декабря 2018 года. Согласно информации МВД Польши, на мероприятие приедут около 40 тыс. гостей из 200 стран мира, включая политиков, ученых и бизнесменов. Ожидается прибытие 50 глав государств. Заседания будут проводиться в катовицком Международном конференц-центре. 
 
Выборочный пограничный контроль будет действовать на наземной границе с Германией, Чехией, Словакией и Литвой, а также в аэропортах и морских портах. Границу на суше можно будет пересекать только в определенных местах, которых насчитывается 264. На границе с Чехией их 142, со Словакией — 62, Германией — 48, а с Литвой — 12. Штраф за пересечение границы в неположенном месте составляет 500 злотых ($135). Подобные ограничения уже вводились Польшей в июле 2016 года, когда республика проводила в Варшаве саммит НАТО, а в Кракове — католические Всемирные дни молодежи с участием Папы Римского. Климатический саммит ООН — ежегодная конференция, в ходе которой обсуждается развитие глобальной климатической политики. Польша уже дважды принимала на своей территории это крупное международное мероприятие. В 2008 году оно состоялось в Познани, а в 2013-м — в Варшаве. 
 
Фото из открытых источников
https://www.belta.by/
 
 
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Польша с 22 ноября ввела временный контроль на внутренних границах ЕС из-за конференции ООН по вопросам изменения климата, которая пройдет в Катовице с 3 по 14...
 
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