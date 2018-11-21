Состоялся содержательный разговор

Встреча с населением Пекалинского сельсовета председателя Минского областного Совета депутатов Натальи Викторовны Якубицкой, которая состоялась на этой неделе, началась с доверительной беседы.

— Мне очень приятно с вами сегодня встретиться, — отметила Наталья Викторовна. — Когда передо мной стоял выбор населенного пункта, то я для себя решила, что уже прошел определенный промежуток времени, настал уже тот момент, когда я должна перед вами, моими избирателями, отчитаться. Все, что происходит на территории Пекалинского сельсовета, мне не безразлично, мне всячески хочется оказать помощь как его жителям, так и жителям всего Смолевичского района, хочется улучшить качество их жизни. Сегодня мне хочется узнать о ваших проблемах, с чем вы сталкиваетесь в повседневной жизни, где вы работаете, какая у вас заработная плата, какие социальные проблемы вас волнуют, на каком уровне сегодня торговое обслуживание, каким образом оказываются услуги ЖКХ и бытовые услуги. Поэтому я предлагаю построить нашу встречу в формате доверительного диалога и пообщаться по всем направлениям. У вас новый председатель сельского Совета, Игорь Аркадьевич Адамчик, на встрече присутствует и председатель районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, можете свои вопросы адресовать и им.





С чем же обратились к председателю Минского областного Совета депутатов пришедшие на встречу граждане?

Жителей деревни Пятилетка волнует дальнейшая судьба их населенного пункта после полного введения в эксплуатацию второй взлетной полосы Национального аэропорта «Минск». Ведь, по их мнению, уже сейчас есть превышения по шуму, да и безопасность при посадках-взлетах мощных авиалайнеров они переживают. Сетовали на недостаток информации со стороны руководства аэропорта по вопросам, которые они поднимали.





Как пояснили Наталья Викторовна и Марина Михайловна, и в Минском облисполкоме, и в Смолевичской райисполкоме в курсе данной проблемы, детально ее изучают и на сегодня могут сказать, что все необходимые замеры планируется делать после полной загрузки второй взлетной полосы, а это будет середина следующего, 2019 года. После всех произведенных замеров и будут проведены все необходимые мероприятия по Пятилетке.

Просили жители деревни Пекалин и агрогородка Слобода обратить внимание на состояние дорог в данных населенных пунктах, особенно на те, что разбиты лесовозами при вывозе древесины после всем известного урагана.

Мечтают пекалинцы и о том, чтобы в их довольно крупный населенный пункт «пришел» «Евроопт». Пусть это будет хотя бы для начала автомагазин.





Наталья Викторовна поручила председателю Пекалинского сельисполкома с таким предложением выйти на руководство данной торговой сети, ведь никаких препятствий для этого нет.

Несколько вопросов касались работы общественного транспорта, платы за вывоз мусора, прорастающего золотарника на неиспользованных землях.

Прозвучали на встрече и слова благодарности в адрес руководства Миноблисполкома, Смолевичского райисполкома за то, что уже сделано и делается по благоустройству в населенных пунктах Пекалинского сельсовета.

Те вопросы, которые были подняты в ходе встречи, взяты на контроль, каждый из них будет детально проработан.

М. МЕРКУЛЬ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.