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Посольство России пообещало рассмотреть жалобу пресс-секретаря ОГП, которую депортируют из Беларуси
22.11.2018 12:10 — Разное | Ежедневник
фото: politring.com
Анна Красулина, пресс-секретарь Объединенной гражданской партии, должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Поводом для депортации стали административные правонарушения – участие в несанкционированных акциях и проезд в автобусе без билета.
Красулина является гражданкой России, поэтому свою жалобу на действия белорусских властей она направила в российское посольство, пишет
Анна Красулина с мужем и двумя детьми постоянно проживает в Беларуси с 2002 года. Ее родители-пенсионеры также перебрались из России в Беларусь.
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Анна Красулина, пресс-секретарь Объединенной гражданской партии, должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Поводом для депортации стали административные...
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