Посольство России пообещало рассмотреть жалобу пресс-секретаря ОГП, которую депортируют из Беларуси



фото: politring.com

Анна Красулина, пресс-секретарь Объединенной гражданской партии, должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Поводом для депортации стали административные правонарушения – участие в несанкционированных акциях и проезд в автобусе без билета.

Красулина является гражданкой России, поэтому свою жалобу на действия белорусских властей она направила в российское посольство, пишет TUT.BY . Там пообещали разобраться в ситуации. «Соответствующее обращение от гражданки Красулиной в Посольство России еще не поступало. Тем не менее консульская служба в соответствии со своими функциями и задачами примет все необходимые в данном случае меры для обеспечения и защиты прав граждан Российской Федерации, — сказал представитель российской дипмиссии Алексей Москалев.

Анна Красулина с мужем и двумя детьми постоянно проживает в Беларуси с 2002 года. Ее родители-пенсионеры также перебрались из России в Беларусь.