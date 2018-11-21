

Водителям в помощь. Школьник Иван Плетинский из Солигорска создал мобильное приложение. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт "Минская правда".

Одиннадцатиклассник из Солигорска Иван Плетинский создал мобильное приложение, которое помогает распознавать дорожные знаки с помощью компьютерного зрения. – Тема компьютерного зрения меня интересовала давно, – говорит школьник. – Считаю ее крайне перспективной, поскольку сегодня актуальны разработки в области создания беспилотных автомобилей. А мое приложение может там использоваться. Кроме того, оно повышает безопасность вождения транспортного средства.

Суть мобильного приложения в том, что оно с помощью компьютерного зрения распознает знаки дорожного движения. Затем при помощи голосовых уведомлений предупреждает водителя, например, о приближающемся пешеходном переходе. На экране приложения указывается максимальная допустимая скорость, сообщается, разрешен ли обгон и т. д. На создание приложения у Ивана ушло около трех месяцев. По его словам, в учебное время выкроить время на проект крайне сложно. Поэтому основные работы велись летом. Иван планирует усовершенствовать свое приложение, чтобы представить его и на других престижных конкурсах, в том числе международных.





Кстати, это мобильное приложение – не первая разработка одиннадцатиклассника. Иван – автор android-приложения «Школьный помощник», за которое он получил уже не одну награду на различных конкурсах. – В приложение можно вносить расписание звонков, учебных предметов, полученные отметки. На основе этого оно не только рассчитывает текущий средний балл по предметам, но и показывает, какие из них нужно подтянуть. Кроме того, приложение автоматически выключает звук в телефоне во время уроков. В нем много других полезных функций, – поясняет Иван. – Сейчас это приложение находится в общем доступе – загружено на Google Play. Любой может им воспользоваться. На данный момент его скачали уже более двух тысяч раз. В большинстве своем это школьники из России, но и мои одноклассники тоже активно пользуются этим приложением.





Родители Ивана – программисты, и в будущем школьник хочет пойти по их стопам. Собирается поступать либо в БГУ, либо в БГУИР. А чтобы мечта осуществилась, парень усиленно штудирует учебники и занимается с репетиторами. На досуге играет в волейбол, музицирует. Увлекается мотоциклами. Вместе с отцом участвует в мотослетах, мотопробегах, открытии и закрытии мотосезона.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта mpravda.by