Назван новый шеф ГРУ

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РБК

Ранеезанимал должность первого заместителя начальника ГРУ. Пост руководителя спецслужбы освободился после смерти 21 ноябрярассказал собеседник издания, близкий к руководству Генштаба.Близкий к центральному аппарату Минобороны источник подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы управления.По данным РБК, выпускник Военно-дипломатической академии Минобороны Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании военного вуза служил по линии военного атташата, затем в Главном разведывательном управлении, ​принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. Указом президента Костюкову в 2017 году было присвоено звание Героя России.Ранее 22 ноября сообщалось, что на 63-м году жизни скончался начальник ГУ ГШ ВС России генерал-полковник Игорь Коробов.