ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия заберет транзит из Прибалтики "руками" Беларуси

22.11.2018 12:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: SPUTNIK / VITALIY ANKOV
Российскими железными дорогами принято 11 решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки в 2019 году в рамках «Тарифного коридора», сообщается на сайте компании.

В том числе, РЖД продлили Минску еще на семь лет скидку на перевозки нефтепродуктов из Беларуси в направлении российского порта Усть-Луга, а также на возврат порожних цистерн из-под таких перевозок.

Таким образом, до 2025 года Беларусь сможет пользоваться льготным тарифом со скидкой в 50% на перевозки светлых нефтепродуктов: авиационного и автомобильного бензина, легких масел из нефти, дизельного топлива.

Отмечается, что согласно российско-белорусскому межправительственному соглашению от 2017 года, Россия поставляет до 24 миллионов тонн нефти и имеет право «перетаможить» из них 6 миллионов тонн, а остальные 18 миллионов тонн должны быть направлены на НПЗ для переработки. Для внутреннего потребления Минск оставляет 25-30% нефтепродуктов, остальное экспортирует, в том числе, и в Россию.

Однако, статистика за сентябрь текущего года показывает, что Беларусь продолжает осуществлять основную часть экспорта нефтепродуктов через Прибалтику, а через Россию экспортируется лишь 40 тысяч тонн нефтепродуктов, так как белорусские нефтетрейдеры считают, что наиболее экономически выгодно осуществлять экспорт через порты Литвы и Латвии из-за «гибкой тарифной политики местных стивидоров и короткого расстояния перевозки».

При этом Минск не отрицает возможность переориентации на российские порты взамен прибалтийских, так белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщал, что страна может направлять через Россию на экспорт до 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год при наличии экономической целесообразности такого транзита.

Ранее, в августе 2017 года идею необходимости переориентации поставок белорусских нефтепродуктов в российские порты из стран Прибалтики высказал президент Владимир Путин.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российскими железными дорогами принято 11 решений по снижению уровня тарифов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Половине российских заправок предрекли закрытие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика