Половине российских заправок предрекли закрытие

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Autonews.ru

По словам представителей НТС, причина — повышение оптовых цен на топливо в условиях «замороженных» розничных цен, а также возможный в дальнейшем рост акцизов.В НТС подчеркивают, что независимые игроки не могут купить топливо на бирже, потому что нефтяные компании фактически покупают его сами у себя по завышенным ценам и продают на своих заправках. В то же время оптовые продавцы ограничивают объемы продаж для независимых АЗС.Вместе с тем глава аналитического центра НТСзаявил, что независимым АЗС необходимо устанавливать наценку на бензин не менее трех рублей на литр, в противном случае они будут работать себе в убыток.— сказал он.В конце октября российские власти договорились с крупнейшими производителями нефтепродуктов о заморозке цен на бензин, исходя из тогдашних мировых цен на нефть. Однако с тех пор мировые цены на нефть резко просели, а продажа бензина на внутреннем рынке стала выгоднее для нефтяников, чем поставка топлива на экспорт. Пересматривать соглашение с нефтяниками власти пока не готовы.