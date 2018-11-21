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Как изменилась Беларусь за 8888 дней Лукашенко
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Какие выводы сделают из этой цифры фанаты нумерологии, рассуждать не возьмёмся. Зато можем рассказать вам, как за 8888 дней Александра Лукашенко изменилась Беларусь.
Минус 8 нулей
За 8888 дней Беларусь пережила три деноминации. Один ноль убрали в 1994 году (через 23 дня после инаугурации Лукашенко), три нуля — в 2000 году и ещё четыре — совсем недавно, в 2016-м.
Минус пять Пинсков
Население Беларуси с 10,227 миллиона человек в 1994 году (по данным Всемирного банка) уменьшилось до 9,491 млн человек (по данным Белстата на 1 января 2018 года). Беларусь за это время потеряла 736 тысяч человек, или 82,8 человека ежедневно. Это сравнимо с такими городами, как Львов или Франкфурт-на-Майне. Это больше, чем жило в самом крупном областном центре Беларуси, Гомеле, до аварии на ЧАЭС. 736 тысяч человек — это пять таких городов, как Пинск.
Пили меньше...
Пару лет назад Беларусь засветилась в новостях как самая пьющая страна мира. Правда, в последнее время с первого места нас подвинула Литва. Но всегда ли было так? Потребление алкоголя в 1994 году — 9,9 литра на человека в пересчёте на чистый спирт. В 2016 году (последние данные ВОЗ) — 11,2 литра.
...а школ было больше
В 1994 году было около 5 тысяч школ, к 2018 году осталось 3067. За 8888 дней Беларусь потеряла около 2 тысяч школ. Иначе говоря, в среднем одна школа закрывалась каждые 4,5 дня.
Внешний долг
В 1994 году —1,2 миллиарда долларов. На октябрь 2018 года — $16,5 млрд. Что называется, почувствуйте разницу.
Сейчас внешний государственный долг Беларуси сравним с годовым бюджетом Словакии. В мировом рейтинге по внешнему долгу мы на 66-м месте.
Детская смертность
Младенческая смертность снизилась с 15,7 случая на 1000 человек в 1994 году до 3 случаев на 1000 человек в 2018 году. И это хорошо.
ВВП
Валовой внутренний продукт Беларуси вырос с 17,79 миллиарда долларов в 1994 году до 54,44 миллиарда в 2017-м. Источник — статистика Всемирного банка.
Продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни — ожидаемая продолжительность жизни новорождённого при сохранении текущих показателей смертности. В 1994 году этот показатель был 68,7 года, в 2017 году — 74,3 года. Так что жить мы стали дольше. Но лучше ли?
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19 ноября 2018 года в белорусской истории произошло мистическое стечение цифр.
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