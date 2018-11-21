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"Курс доллара не справится с этим шоком"
Фото: TASS
Пока американская валюта выдерживает давление нефтяных цен за счет долларового carry trade. Однако экономика США не справится с нефтяным шоком и перейдет к снижению, что с неизбежностью отразится негативно на курсе доллара.
«Последние несколько месяцев доллар выигрывал от carry trade, которая основывалась на низкой волатильности и относительном росте валюты», - поясняют аналитики. «Крушение нефти будет иметь значение, поскольку США сейчас являются одним из значимых крупнейших производителей нефти. Это станет потрясением для одной из ключевых отраслей в США».
Курс рубля слегка снизил темпы укрепления к доллару и евро, продемонстрированные ранее в ходе торгов среды, на фоне ослабления роста цен на нефть. Поддержку рублю в среду оказывал небольшой отскок рынка "черного золота" после обвала накануне и стабилизация рынка ОФЗ на фоне удачных аукционов Минфина РФ.
Курс доллара США составил 65,89 рубля к закрытию основной торговой сессии среды, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,06 рубля, опустившись на 19 копеек.
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Курс доллара перейдет к обвалу, если падение цен на нефть продолжится.
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