|
ДТП в центре Минска: оба ехали на зелёный и столкнулись
ДТП произошло 22 ноября около восьми часов утра. 29-летний водитель на автомобиле Mercedes ехал по улице Богдановича со стороны улицы Киселёва. На пересечении с улицей Коммунистической он столкнулся с Toyota (водитель 29-летний мужчина). Оба водителя уверяют, что ехали на зелёный свет. Проводится проверка.
В результате аварии пострадали два человека: водитель Mercedes и пассажир Toyota. Они госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Богдановича с улицей Коммунистической.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)