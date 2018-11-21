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ДТП в центре Минска: оба ехали на зелёный и столкнулись

22.11.2018 11:59 — Разное | UDF  
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Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Богдановича с улицей Коммунистической.

ДТП произошло 22 ноября около восьми часов утра. 29-летний водитель на автомобиле Mercedes ехал по улице Богдановича со стороны улицы Киселёва. На пересечении с улицей Коммунистической он столкнулся с Toyota (водитель 29-летний мужчина). Оба водителя уверяют, что ехали на зелёный свет. Проводится проверка.

В результате аварии пострадали два человека: водитель Mercedes и пассажир Toyota. Они госпитализированы.

 
 
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Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Богдановича с улицей Коммунистической.
 
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