ДТП в центре Минска: оба ехали на зелёный и столкнулись





ДТП произошло 22 ноября около восьми часов утра. 29-летний водитель на автомобиле Mercedes ехал по улице Богдановича со стороны улицы Киселёва. На пересечении с улицей Коммунистической он столкнулся с Toyota (водитель 29-летний мужчина). Оба водителя уверяют, что ехали на зелёный свет. Проводится проверка.В результате аварии пострадали два человека: водитель Mercedes и пассажир Toyota. Они госпитализированы.