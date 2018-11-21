Экономист: Беларусь – это страна с историей гиперинфляции и нескольких девальваций

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Какой инвесторы видят Беларусь

Мы до сих пор проедаем советское наследство, или отсутствие реформ — это иллюзия?

Может ли Беларусь повторить успех Сингапура?

Когда зарплаты «попятьсот» перестанут обваливать экономику

Как в Совмине едва не проглядели потенциал World of Tanks

Для справки.

— заметная личность среди отечественных экономистов. Свою карьеру он начинал в Институте экономики НАН, потом работал в Совмине, дослужился до заместителя министра экономики. Последняя его должность в Беларуси — главный советник главы Нацбанка.Год назад Заборовского пригласили работать в Вашингтон советником исполнительного директора МВФ. Это очень серьезная должность. Предлагаем вашему вниманию фрагментов интервью экономиста— Аналитики и иностранные инвесторы смотрят на нас прежде всего глазами рейтинговых агентств и отчетов международных институтов.Что они видят? Что Беларусь — это страна со средним уровнем валового национального дохода: около $ 5300 на душу населения в год. По методологии Всемирного банка, средний уровень находится в широком диапазоне от $ 1000 и до $ 12000. Это значит, что к вершине среднего уровня нам прыгнуть еще дай бог.Также они видят, что в нашей стране высокий человеческий потенциал и хорошее географическое положение.В то же время это страна с историей гиперинфляции и нескольких девальваций. Что в ней есть серьезные макроэкономические уязвимости и высокая доля госсектора.А это означает, скорее всего, что в стране риск неровной формы собственности и, наверное, когда госпредприятие тебе не заплатит, то в суде этой страны очень непросто будет что-то с ним сделать.Также это страна с золотовалютными резервами ниже рекомендованных.А если взглянуть на государственные риска согласно рейтингу Организации экономического сотрудничества и развития, то мы в шестой группе стран с семи (где первая — самая лучшая), открытых для инвестиций.Как работают иностранные инвесторы или банки? Они всегда страхуют риски по страновому рейтингу. И вот инвестор говорит в страховом агентстве: «Я хочу вложить в Беларусь сто миллионов — застрахуйте».Агент смотрит: а страна только-только вышла из самой последней, седьмой инвестиционной группы, перешла в шестую. И он говорит, взглянув на все рейтинги, что я тебе такую ​​сумму страховать не буду в этой стране, а если и застрахую, то возьму такую ​​премию ... на которую инвестор никогда не пойдет.И здесь нельзя дать универсальную совет, как в один момент повысить нашу привлекательность. Это обширный список вопросов, которые нужно решить, а это требует времени и правильной экономической политики.— Дело в том, что не все, что в Беларуси делается, публично называется реформами. Многие еще воспринимают это слово как некую негативную явление. А это естественный процесс самосовершенствования, даже в Китае реформы называются реформами.А если говорить по существу, то пенсионная реформа идет? Идет. Денежная — прошла. Гибкий курс? Это серьезная реформа. Мы осуществили множество реформ в области открытия и ведения бизнеса — наш прогресс в рейтинге Ведения бизнеса это отражает.Внедряется новая бюджетная и денежная политика.Поэтому было и есть очень много мер, которые можно классифицировать как реформы.И главное, чтобы все эти реформы были согласованы между собой. Ведь бывает так, что здесь мы, кажется, либерализируем какие-то правила, но это сочетается с усилением контролирующих органов, и все получается впустую.Важная системность, чтобы меры усиливали друг друга, тогда будет экономический рост.— В экономической теории есть два взгляда на это: первый говорит, что твое прошлое влияет на твою будущее, и неэффективности в прошлом определяют колею, из которой трудно выйти. Другая теория говорит иначе и подчеркивает, что есть страны, которые даже в Африке сумели выбраться из ловушки абсолютной нищеты.И внутренне я убежден, что, хотя это и очень трудно, но при правильной политике и развитии институтов мы можем рвануть — и в 90-е, и сейчас у нас намного лучшие стартовые позиции чем, у многих.Выйти из бедного в средний уровень концептуально просто: нужно развивать производство, образование и здравоохранение, строить заводы и инфраструктуру — почти все даст отдачу от низкого уровня.Но этот же набор политик не сработает, чтобы выйти из среднего на высокий уровень.Здесь начинают влиять другие факторы: это ряд реформ институтов, независимость Центробанка, судебная реформа, равенство форм собственности, инновационная система, развитие сферы услуг, снижение риска девальваций и экспроприаций.Для выхода в высшую группу нет пророка, который скажет — давайте вот это построим, и все после разбогатеем.— Уровень зарплаты всегда определяется уровнем производства, это фундаментальный закон. Будет расти производство — будут расти и заработки. Это должно произойти естественно, а не директивно.Мы много раз видели и убеждались, что при попытках перехитрить законы экономики и ограничить действия рыночных сил выходит только хуже. Это как бороться с гравитацией.И если произойдет совершенствование экономических институтов, все то, о чем мы говорили ранее, то $ 500 — это не только вполне подъемная сумма для Беларуси. Можно и больше.— Если говорить о ІТ, то главный урок в том, что это все задумывалось как регулятивная песочница: давайте создадим условия и посмотрим, как это работает.И вышло, что когда никого не кошмарить проверками, если есть английское право, если государство в принципе не вмешивается и не управляет каждой компанией, то происходит рост! (…)И сейчас можно сделать вывод, что, применяя такие же правила в других отраслях экономики, мы можем простимулировать рост. Повторюсь — нет пророка, который сказал бы, какая сфера выстрелит.Помню такое — в 2008-м я был помощником у Михаила Мясниковича, который возглавлял наблюдательный совет Парка высоких технологий. И тогда были эксперты, кто был против принятия компании Game Stream: «А о чем это вы говорите? Танчики? Игрушки какие-то? Нет, мы должны брать компании, которые делают алгоритмы для станков».Это лучший образец тупиковости концепции «назначения чемпионов» на базе так называемой «научной экспертизы».Хорошо, что тогда Михаил Владимирович, наблюдательный совет ПВТ не послушались этих «экспертов» и компания стала резидентом парка — а сегодня страна радуется, что у нее есть World of Tanks.Поэтому нужны сотни круглых столов в каждой сфере, чтобы вместе: бизнес, государство и гражданское общество — нащупать проблемы и решить их, держа перед глазами успех ПВТ и ту правовую часть, которая работает в парке. Давайте расширять эту практику, а чемпионы определятся позже сами.Александр ЗаборовскийРодился в 1982 году в Слуцке. Закончил БНТУ по специальности «Экономика и управление предприятием».Стажировался в Штутгартском университете, Колледже Европы в Бельгии, Объединенном Венском институте, Международной академии государственных служащих в Китае.Кандидат экономических наук.Карьеру начинал в Институте экономики НАН (2004-2011), ушел оттуда помощником председателя президиума.В 2011-2014 первый замруководителя, руководитель секретариата премьер-министра, заместитель руководителя Аппарата Совета министров — руководитель секретариата премьер-министра.С 2014 по 2017 — первый замминистра экономики, потом — главный советник председателя Нацбанка.С конца 2017 — советник исполнительного директора МВФ.