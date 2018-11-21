Вице-премьеру Турчину вернули старую должность

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Указом №456возложил исполнение обязанностей руководителя Аппарата Совмина на первого вице-премьера. Этот пост он занимал до августа нынешнего года, пока не пошел на повышение.Месяц назад Александр Турчин возглавил наблюдательный совет «Беларусбанка».Кроме того, он по-прежнему является председателем Совета по развитию предпринимательства.Это далеко не рекорд. Одно время бывший вице-премьерзанимал одновременно более 20 должностей.